自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

玉兔爆老公是酒店常客 月花30萬小姐招數看透透

女星玉兔（右）和導演老公Howard一起上《小姐不熙娣》。（翻攝自臉書）女星玉兔（右）和導演老公Howard一起上《小姐不熙娣》。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「玉兔」鄭如吟與導演老公Howard一起上節目《小姐不熙娣》，Howard大方在節目上說認識玉兔之前，經常在酒店花錢買快樂，還說去酒店都是他揪朋友去，最誇張的時候1個月曾在酒店消費30萬元。因為經常跑酒店，他對於酒店小姐常用的招數也略知一二。

玉兔（左）和老公Howard一起上節目，Howard自爆以前經常上酒店。（翻攝自X）玉兔（左）和老公Howard一起上節目，Howard自爆以前經常上酒店。（翻攝自X）

Howard透露當時因為沒有女朋友加上生活沉悶，所以經常到酒店買歡。他認為酒店就是一個「販賣戀愛感」的場所，酒店小姐為了希望客人一直點她的檯，都會有一些自己的辦法。為了避免「假戲真做」Howard就會故意去酒店不點同一個小姐，每次都換好幾家，被主持人薔薔虧說，到林森北路報上Howard的名號，是不是可以免費停車？

Howard也透露酒店小姐都會故意用很爛的手機，只要有客人問起，小姐就會問：「那你要買一個給我嗎？」讓客人買手機送她。

玉兔爆料老公喝醉酒的糗事。（翻攝自x）玉兔爆料老公喝醉酒的糗事。（翻攝自x）

玉兔則說，兩人交往後Howard就不再去酒店，但是有一次Howrad跟朋友因MV得獎慶功，竟然喝得爛醉，最後竟「用臉走路｣，最後Howard在車上呼呼大睡，玉兔扛不動老公，只能找來推車，在把垃圾桶掛在他脖子上，怕他嘔吐，笑稱：像搬快遞把老公搬回家。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中