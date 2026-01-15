玉兔爆老公是酒店常客 月花30萬小姐招數看透透

女星玉兔（右）和導演老公Howard一起上《小姐不熙娣》。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「玉兔」鄭如吟與導演老公Howard一起上節目《小姐不熙娣》，Howard大方在節目上說認識玉兔之前，經常在酒店花錢買快樂，還說去酒店都是他揪朋友去，最誇張的時候1個月曾在酒店消費30萬元。因為經常跑酒店，他對於酒店小姐常用的招數也略知一二。

玉兔（左）和老公Howard一起上節目，Howard自爆以前經常上酒店。（翻攝自X）

Howard透露當時因為沒有女朋友加上生活沉悶，所以經常到酒店買歡。他認為酒店就是一個「販賣戀愛感」的場所，酒店小姐為了希望客人一直點她的檯，都會有一些自己的辦法。為了避免「假戲真做」Howard就會故意去酒店不點同一個小姐，每次都換好幾家，被主持人薔薔虧說，到林森北路報上Howard的名號，是不是可以免費停車？

Howard也透露酒店小姐都會故意用很爛的手機，只要有客人問起，小姐就會問：「那你要買一個給我嗎？」讓客人買手機送她。

玉兔爆料老公喝醉酒的糗事。（翻攝自x）

玉兔則說，兩人交往後Howard就不再去酒店，但是有一次Howrad跟朋友因MV得獎慶功，竟然喝得爛醉，最後竟「用臉走路｣，最後Howard在車上呼呼大睡，玉兔扛不動老公，只能找來推車，在把垃圾桶掛在他脖子上，怕他嘔吐，笑稱：像搬快遞把老公搬回家。

