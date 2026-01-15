自由電子報
娛樂 最新消息

雷嘉汭自爆蕁麻疹纏身10年！臉部紅腫像毀容「比被家暴還嚴重」

雷嘉汭今天出席醫美保養品牌，透露自己皮膚相當敏感。（記者陳奕全攝）雷嘉汭今天出席醫美保養品牌，透露自己皮膚相當敏感。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕雷嘉汭今天（15日）出席韓國醫美保養品牌記者會，透露蕁麻疹纏身10年，嚴重的話會紅腫到「比家暴還嚴重」，遮瑕都遮不住，在晚上12點過後會發作，被現場眾人形容是「灰姑娘」，12點後會原形畢露。

雷嘉汭最近與曾敬驊搭檔拍攝山林奇幻愛情電影《樹人》，因此有一段時間都待在山上，山上天氣多變又比較乾，她的皮膚容易過敏，需要化妝水、安瓶精華以及修復霜來保養。她透露，其實自己從國中15歲開始就深受蕁麻疹之苦，嚴重時眼睛會腫起來，臉部會紅得一塊一塊，也無法吃貝類的食物。

雷嘉汭坦言早期太追求完美，搞得自己壓力很大。（記者陳奕全攝）雷嘉汭坦言早期太追求完美，搞得自己壓力很大。（記者陳奕全攝）

雷嘉汭回憶起，之前在韓國拍攝時就突然發作，腫到演員高圭弼等人都嚇到。她坦言，在出道之後，雷嘉汭的狀況加劇，為避免影響到拍攝，只要癢就會立刻吃藥，不過她知道蕁麻疹其實與心理狀況、壓力大有關，「我以前太在意別人眼光，很容易因為別人一句話而不開心，希望自己做到最完美。」

擁有敏感肌膚的雷嘉汭，介紹產品十分有說服力。（記者陳奕全攝）擁有敏感肌膚的雷嘉汭，介紹產品十分有說服力。（記者陳奕全攝）

回顧2025年，雷嘉汭過得相當充實，去年拍了兩部電影、一部影集，跨年那天在山上過，與媽媽講電話還問：「新年快樂，希望妳今年更愛我！」母女感情相當好。農曆新年，她也期待回家陪爸媽打麻將，被問到會不會包大紅包？雷嘉汭稱「今年心意創新高」，不過會用遊戲的方式決定紅包厚度，去年就用「個十百千萬」為單位讓父母抽，雷嘉汭笑說「還好媽媽沒抽到9萬」，過年十分熱鬧。

雷嘉汭現階段也已經進組拍攝，本來有向劇組請假兩個禮拜，希望能帶父母去摩洛哥玩，遺憾被劇組駁回，希望今年能夠稍微放慢步伐。

