女網紅嘴秋「185以下是侏儒」 慘遭灌爆認錯：我活該被罵

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「琳賽阿姨」近日因一段談論擇偶標準的影片，引發軒然大波！她在影片中脫口說出「185公分以下對我來說都是侏儒！」相關言論被大量轉發後，迅速引爆輿論爭議，最終演變成公關危機。面對輿論壓力，琳賽阿姨也火速發聲道歉，坦言言論確實失當。

事件起於琳賽阿姨分享個人生活觀的影片，提到自己目前37歲處於「未婚、未生」狀態，平時生活相當自由，想出國就能出國，也十分享受不婚不生帶來的自在與彈性，原本是想鼓勵單身女性即使一個人也能過得開心，不必受到社會既定框架束縛。

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「琳賽阿姨」脫口「185公分以下對我來說都是侏儒」，引爆輿論撻伐。（組合照，翻攝自IG）

然而，影片談到擇偶條件時，琳賽阿姨突然表示「185公分以下對我來說都是侏儒」，該片段被網友截圖、剪輯後在各大平台擴散，引發大批討論。部分男性網友認為，此言帶有身體歧視意味，批評聲浪湧現，也有人質疑這樣的說法過於傲慢，讓影片原本想傳達的單身女性生活態度，完全被爭議掩蓋。

面對外界批評，琳賽阿姨隨後發布道歉聲明，坦承當時發言「嘴秋」並直言：「我活該被罵。」她解釋該句話是在情緒帶動下脫口而出，未經過思考就說出口，對於造成部分民眾不適感到抱歉，也強調不會把責任推給剪輯師或他人，同時也表示，初衷是希望鼓勵單身女性勇敢生活，但也承認表達方式確實不妥，未來會更加注意言論。

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