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娛樂 音樂

劇情反轉 李榮浩才開戰下一秒被控侵權 怒嗆：證據拿出來

中國歌手李榮浩（左）才嗆聲單依純未經授權演唱《李白》，傍晚就被吳向飛指控同樣侵權。（本報合成圖，翻攝自IG）中國歌手李榮浩（左）才嗆聲單依純未經授權演唱《李白》，傍晚就被吳向飛指控同樣侵權。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國歌手李榮浩今（29）日全面開戰，先是發文怒控單依純未經授權翻唱《李白》，痛批侵權，消息一出火速衝上微博熱搜第一。沒想到戰火還沒燒完，稍早竟然爆出「第二戰場」！

《路一直都在》詞曲作者吳向飛突然跳出來反咬，公開喊話李榮浩：「你是不是也該跟我道個歉？」一番話瞬間讓全網炸鍋。

吳向飛指控李榮浩曾演唱他創作的《路一直都在》，卻未取得授權、也未支付費用。（翻攝自微博）吳向飛指控李榮浩曾演唱他創作的《路一直都在》，卻未取得授權、也未支付費用。（翻攝自微博）

吳向飛先是肯定李榮浩維權意識，認為創作者確實該保護作品，但隨即話鋒一轉，指控李榮浩曾演唱他創作的《路一直都在》，卻未取得授權、也未支付費用，直接把戰火反燒回去。

面對突如其來的指控，李榮浩火速正面迎戰，條列4點要求對方說清楚，包括演出時間、場合，以及是否有授權紀錄。他更強硬表態：「如果責任在我，我一定公開賠償道歉，後果全數承擔！」

李榮浩不滿單依純未經授權便在演唱會高唱自己創作的《李白》。（翻攝自IG）李榮浩不滿單依純未經授權便在演唱會高唱自己創作的《李白》。（翻攝自IG）

不過等了一個小時仍未獲回應，李榮浩再度發文追擊，語氣明顯升溫：「老師，請問您查清楚了嗎？不能製造熱搜卻沒有下文，這對我很不公平。」

最後更撂話，強調此事已引發大量轉發，「我和律師都在等您」，火藥味濃到最高點。

相關新聞：李榮浩怒開撕 轟單依純未授權強唱《李白》 質疑：在報仇？

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