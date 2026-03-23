自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

剛唱完大巨蛋...TWICE全員下海狂灌這一杯 網：被洗腦了

〔記者鍾志均／綜合報導〕TWICE又出手了！剛結束完3天大巨蛋演出，今（23）韓媒曝光，TWICE火速接下最新代言，直接把康普茶變成日常儀式，從運動後到追劇時刻，全都被TWICE「全面佔領」。

健康飲品品牌TEAZEN丟出震撼彈，正式公開與TWICE合作的全新廣告《Let’s Drink Twice》，不只打出「一天喝兩次」的洗腦口號，更用風格滿滿的影片，把9位成員的魅力發揮到極致。

TWICE人氣扶搖直上，近期再接新代言。（翻攝自YouTube）TWICE人氣扶搖直上，近期再接新代言。（翻攝自YouTube）

成員們分組上陣，從健身流汗到宅家追劇，各種生活場景全被「康普茶入侵」，連喝飲料都變成一種時尚態度。

這次品牌更直接把戰線拉到首爾地標級廣告，甚至一路攻進日本市場與KCON舞台，企圖讓「喝康普茶」變成韓流新潮流。

業界觀察指出，TWICE這波其實是在把「健康飲品」做成一種生活風格輸出，從16種口味到不同情境切入，等於在賣的不只是飲料，而是一種「跟著TWICE生活」的想像。

不少網友開始討論：「這根本不是廣告，是被洗腦了...」、「追星還要順便被推健康飲料」、「下一步是不是要變成日常必備？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中