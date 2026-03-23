剛唱完大巨蛋...TWICE全員下海狂灌這一杯 網：被洗腦了

〔記者鍾志均／綜合報導〕TWICE又出手了！剛結束完3天大巨蛋演出，今（23）韓媒曝光，TWICE火速接下最新代言，直接把康普茶變成日常儀式，從運動後到追劇時刻，全都被TWICE「全面佔領」。

健康飲品品牌TEAZEN丟出震撼彈，正式公開與TWICE合作的全新廣告《Let’s Drink Twice》，不只打出「一天喝兩次」的洗腦口號，更用風格滿滿的影片，把9位成員的魅力發揮到極致。

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TWICE人氣扶搖直上，近期再接新代言。（翻攝自YouTube）

成員們分組上陣，從健身流汗到宅家追劇，各種生活場景全被「康普茶入侵」，連喝飲料都變成一種時尚態度。

這次品牌更直接把戰線拉到首爾地標級廣告，甚至一路攻進日本市場與KCON舞台，企圖讓「喝康普茶」變成韓流新潮流。

業界觀察指出，TWICE這波其實是在把「健康飲品」做成一種生活風格輸出，從16種口味到不同情境切入，等於在賣的不只是飲料，而是一種「跟著TWICE生活」的想像。

不少網友開始討論：「這根本不是廣告，是被洗腦了...」、「追星還要順便被推健康飲料」、「下一步是不是要變成日常必備？」

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