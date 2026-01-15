自由電子報
阿部瑪利亞重逢神七！AKB48傳奇合體「氣氛全變了」

阿部瑪利亞從 AKB48 成員轉戰台灣演藝圈多年。（記者傅茗渝攝）阿部瑪利亞從 AKB48 成員轉戰台灣演藝圈多年。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕日本國民女團 AKB48 迎接成軍 20 周年，去年底於東京武道館舉行盛大的紀念演唱會，現場星光熠熠，更掀起全球粉絲的「回憶殺」。除了「神七」成員前田敦子、大島優子、高橋南、板野友美等人睽違已久驚喜合體，曾為 AKB48 第 10 期生、後轉戰台灣發展的日籍藝人阿部瑪利亞，也受邀重回母團舞台，與昔日戰友共同演出《Heavy Rotation》等經典神曲。

談到與AKB48傳奇成員再度同台，阿部瑪利亞感性表示，如今大家都邁入人生新階段，聊天話題從舞台與排名，變成家庭與生活。（翻攝自IG）談到與AKB48傳奇成員再度同台，阿部瑪利亞感性表示，如今大家都邁入人生新階段，聊天話題從舞台與排名，變成家庭與生活。（翻攝自IG）

阿部瑪利亞2010年以AKB48第10期生身份出道，在 2017 年毅然選擇來到台北，成為 TPE48的首位正式成員。2019 年畢業後，持續深耕台灣演藝圈。阿部瑪利亞今（15）出席日本伴手禮振興委員會開幕活動，談及與前田敦子、大島優子等傳奇成員同台的心情，感慨當年正值巔峰時期的少女們，如今都已邁向人生新階段，相處氛圍與十多年前出道截然不同，「很有趣，當年都是年輕的妹妹們，很有氣場，這次大家一起，談家庭、小孩，沒有任何心機了。」

過去在大型女團中，成員間難免存在著人氣排名與資源競爭的壓力，但隨著大家陸續畢業脫離團體身分，那份緊繃感已蕩然無存。阿部瑪利亞坦言，現在大家都能以最放鬆的狀態相處，她感性表示：「沒有比較的感覺，終於可以做自己。」

