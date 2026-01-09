自由電子報
脫口秀演員嘲笑李多慧口音 惹議員動怒、網友炎上

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員林妍霏日前脫口秀的發言掀起爭議，以嘲笑方式直指韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢行為做作，並嘲笑李多慧口音，引發大批網友批評，甚至連桃園市議員及許多網友都不滿，直呼：「不要假脫口秀之名行霸凌之實！」

脫口秀演員林妍霏嘲笑韓籍啦啦隊員李多慧（圖）的口音，引發炎上。（圖翻攝自le_dahye IG）

林妍霏在脫口秀舞台上表示她前陣子看見了李多慧的下班影片，聽見李多慧起初面對粉絲呼喚並沒有聽到，隨即卻用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」太做作。狠批「有人類這樣講話的嗎？」林妍霏更指出李多慧這種人在家一定是叼著菸、喝酒、罵髒話的人，門關起來一定不是可愛的樣子；另外也指出台灣男生現在非常喜歡韓國女生，因為台灣「專門從韓國進口了許多啦啦隊」，但表示李珠珢來台拍廣告，台詞只是說了「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水！（台語）」，林妍霏認為這麼荒唐的廣告勢必會引來罵聲，結果留言區都是誇讚珠珢可愛，讓她直呼「這樣也可以？」，大酸李珠珢就是販賣可愛而已，若是換成蔡英文來拍一定不會有一樣效果，多番言論迅速引發炎上。

大批網友不滿表示「有夠沒水準」、「根本就是大型雌競現場，女權自助餐」，網友認為李多慧並非以台灣為母語國家，她關上門來想怎麼樣是她的自由，並表示「這個段子最失敗的地方不是拿李珠珢、韓援或是台男開玩笑，而是只聽到批評、取笑。」

林妍霏（左起）曾砲轟賀瓏（中）覺得天殘太胖了X不下去。（組合照，翻攝自YouTube、臉書）

脫口秀演員林妍霏曾在好友喜劇演員天殘離世時，發文痛批女方前男友賀瓏是渣男，如今網友不滿她在台上公開嘲笑外籍人士，且攻擊對象還是把台灣當成第二個家的李多慧，意外掀起不少討論，就連桃園市議員黃瓊慧都留言：「這已經在公開嘲笑、詆毀李多慧了吧？人家離鄉背井來台灣發展真的不容易⋯⋯可以不要假脫口秀之名行霸凌之實嗎？」。

