胡婉玲發文曝「擊滅人生的絆石」 董事會結束才動刀

《中央社》社長胡婉玲發文透露自己輸尿管結石發作1個月，熬到董事會結束才處理。（資料照，記者陳志曲攝）《中央社》社長胡婉玲發文透露自己輸尿管結石發作1個月，熬到董事會結束才處理。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕《中央社》社長胡婉玲今（15）發文透露自己輸尿管結石發作1個月，不過，因為年末的工作又忙又多，所以她硬撐到董事會結束後才到醫院接受治療，如今她從醫師手中接下「結石清除證書」，讓她很開心，大呼自己「擊滅人生的絆石」。

胡婉玲在文中說，輸尿管結石發作1個多月，做了兩次震波碎石都沒法解決，「適逢歲末工作特別忙，只好咬牙硬撐。直到中央社董事會結束後，立刻住進醫院」，她安排了內視鏡雷射碎石手術，正面迎戰雙腎一管的身體考驗，雖然她對手術過程沒有太多記憶，只記得麻醉甦醒時，全身痛楚。再看見的是陪伴在身邊血色淋漓、不忍卒睹的尿袋。

胡婉玲驕傲地拿著自己的「結石清除證書」，上頭還貼有她的「石蹟」。（翻攝自臉書）胡婉玲驕傲地拿著自己的「結石清除證書」，上頭還貼有她的「石蹟」。（翻攝自臉書）

再積極治療擊良好復原狀況下，胡婉玲在幾十個小時後，開開心心地從醫師手中接下「結石清除證書」，而且胡婉玲還得意說，證書上慎重貼著她的「石蹟」。醫師也稱讚胡婉玲：勇於面對，承擔諸病苦，清除痼疾，脫離病惱，可喜可賀。

胡婉玲除了感謝醫師的溫暖與專業，還有護理人員的悉心照料，更棒的是在2026新年伊始，她就能恢復身體健康，算是開年的好兆頭。

