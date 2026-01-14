自由電子報
娛樂 最新消息

布局「臘月」運勢！12生肖「陽氣萌動」助攻馬年開高走高

蛇馬交棒之際，趁臘月布局新運很重要。（達志影像）蛇馬交棒之際，趁臘月布局新運很重要。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕下週即將步入臘月，同時也將迎來十四節氣之終「大寒」，命理專家菲菲老師從星宿與卦象上分析表示，時值「坤」卦純陰之象，五行水氣極旺，天寒地凍之下卻也寓意著收藏已達極致，陽氣正於地底萌動，趁此勢布局來年資本，便能馬年迎來「開高走高」的大吉之運。

菲菲老師提醒，因節氣大寒所致，人們的情緒易受陰冷天氣影響，趨向內省、懷舊，或感到倦怠，此時的運勢重點不在開疆拓土，而在「穩守」與「籌謀」，順應「藏」與「養」的智慧，便能將歲末的壓力轉化為馬年的底氣，讓運勢在蟄伏中孕育生機。

反映在職場上，「臘月」正是結算年度績效、確認獎金分紅的關鍵期，任何文書往來與數字核對都需比平時更加仔細，避免因疏忽影響自身權益。財務上，應完成個人或家庭的年度收支盤點，檢視投資組合，償清循環債務，讓帳目清明地進入新年。

健康方面，「臘月」需特別留意心血管保養與舊疾復發，充足的睡眠與溫和的進補遠勝於劇烈活動。人際上，適合低調修復關係，而非高調拓展新圈，真誠的問候與感謝能為來年積累無形貴人資本。

➤鼠

．運勢重點在「職場收尾與責任盤點」。
年末工作壓力達到高點，需嚴謹完成年度績效與總結報告，此舉將深刻影響來年職位。暗中可能面臨同事對資源的競爭，但你的穩健表現將獲得高層認可與支持。此時宜低調，穩固專業形象。

➤牛

．運勢重點在「人情團聚與暗財流動」。
這是與老友、親戚聚會聯絡感情的高峰期，在輕鬆的飯局與聊天中，反而容易獲得有用的市場消息或額外的賺錢門路。但開銷亦隨之增大，需在歡樂與預算間取得平衡。

➤虎

．運勢重點在「財庫驗收與未來鋪路」。
正財收入進入年度結算期，獎金、分紅落袋為安。同時，這是透過紮實業績與上司、重要客戶建立信任，為明年事業發展打下基礎的關鍵時刻。務實的規劃會得到權威者的背書。

➤兔

．運勢重點在「機遇辨別與內心安定」。
可能有意外之財或禮物上門，但背後伴隨複雜的人情或隱性要求。內心容易多思多慮，感到壓力。此時貴在清醒，不宜做重大財務決定，而應專注於精神層面的舒壓與釐清。

➤龍

．運勢重點在「財務清算與言論收斂」。
須處理與朋友、合夥人之間的共同帳務，避免含糊不清導致日後紛爭。表達欲強，但易因言詞直率在歲末引發不必要的爭端，傷及和氣與合作關係。建議少說多聽，專心理財為上。

➤蛇

．運勢重點在「才華舒展與社交機緣」。
創意與享受的心態高漲，適合規劃尾牙表演或休閒嗜好。在社交場合中魅力十足，可能吸引到對事業有助力的對象或意外的桃花，甚至帶來些許偏財機會。

➤馬

．運勢重點在「總結反思與權財平衡」。
適合對一年的成敗進行深度反思，寫下心得，但需避免過度批判自己或他人。才華有機會被上級看見並轉化為實際獎勵，但過程需注意溝通態度，以免弄巧成拙。

➤羊

．運勢重點與牛相似，在「同儕力量與共享資源」。
與團隊、社團成員互動密切，能從中獲得支持與快樂，並分享有價值的資訊。
透過群體活動或共同學習，可能發現新的興趣或潛在的生財之道。

➤猴

．運勢重點在「心靈充電與防範是非」。
渴望安靜、學習，適合閱讀、規劃進修。但內心偶有糾結，與家人或親近夥伴可能有些小摩擦。此時宜韜光養晦，遠離口舌是非，家庭的溫暖是最好的充電站。

➤雞

．運勢重點在「直覺規劃與私下結盟」。
直覺力強，適合獨自思考明年大計，進行幕後佈局。可能與一兩位可信賴的夥伴達成私下共識，形成未來合作的雛形。避免過度孤僻，適度與密友交流可獲啟發。

➤狗

．運勢重點與龍相呼應，在「開銷控制與合作梳理」。
歲末應酬、送禮開銷大，需嚴格控制預算。與合作方的利益分配問題可能浮上檯面，需要清晰、理性地溝通解決，避免意氣用事導致關係破裂。

➤豬

．運勢重點在「壓力轉化與貴人暗助」。
年底任務繁重，責任與壓力並存。但暗中會有得力助手或長輩提供關鍵幫助或建議，助你度過難關。這是一個將壓力化為動力的時期，穩住陣腳便能順利過渡。

菲菲老師提醒，臘月的運勢重點在「穩守」與「籌謀」。（菲菲老師提供）菲菲老師提醒，臘月的運勢重點在「穩守」與「籌謀」。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

