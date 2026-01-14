自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周杰倫挑戰澳網「1球決勝大滿貫」 國籍被寫「CHN」引發熱議

周杰倫將挑戰澳網，國籍問題先引起討論。（翻攝自IG）周杰倫將挑戰澳網，國籍問題先引起討論。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫今（14日）將首次以球員身分參加澳洲網球公開賽首度推出的「1球決勝大滿貫」，預計下午4點半會在愛爾達電視台和博斯運動台將會進行現場直播，無法到現場的粉絲也能為他集氣加油。

澳網將抽籤表46號的周董國籍掛上「CHN」引起熱議。（翻攝自官網）澳網將抽籤表46號的周董國籍掛上「CHN」引起熱議。（翻攝自官網）

不過就在周董準備登場前，他的國籍問題先被關注到，因為在澳網的官網上，抽籤表上列出他的名字排在第46號，上面寫著「CHOU，Jay」不過後面備註的國籍卻是「CHN」中國，不少網友已經開始熱議，對比同樣參賽的台灣女將葛藍喬安娜（Joanna Garland），在籤表上寫的是「GARLAND，Joanna」，但後面附註的國籍欄位標示為「（TPE）」，更加讓網友議論紛紛。

目前外界的猜測，這次周董是以「名人嘉賓」挑戰首度推出的「1球決勝大滿貫」，而非以「職業註冊球員」身分受邀，不知道是否因此原因，主辦方並未依照國際奧會模式處理。至於為何周董國籍被寫上「CHN」？目前周杰倫公司尚未做出回應。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中