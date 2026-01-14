周杰倫挑戰澳網「1球決勝大滿貫」 國籍被寫「CHN」引發熱議

周杰倫將挑戰澳網，國籍問題先引起討論。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫今（14日）將首次以球員身分參加澳洲網球公開賽首度推出的「1球決勝大滿貫」，預計下午4點半會在愛爾達電視台和博斯運動台將會進行現場直播，無法到現場的粉絲也能為他集氣加油。

澳網將抽籤表46號的周董國籍掛上「CHN」引起熱議。（翻攝自官網）

不過就在周董準備登場前，他的國籍問題先被關注到，因為在澳網的官網上，抽籤表上列出他的名字排在第46號，上面寫著「CHOU，Jay」不過後面備註的國籍卻是「CHN」中國，不少網友已經開始熱議，對比同樣參賽的台灣女將葛藍喬安娜（Joanna Garland），在籤表上寫的是「GARLAND，Joanna」，但後面附註的國籍欄位標示為「（TPE）」，更加讓網友議論紛紛。

目前外界的猜測，這次周董是以「名人嘉賓」挑戰首度推出的「1球決勝大滿貫」，而非以「職業註冊球員」身分受邀，不知道是否因此原因，主辦方並未依照國際奧會模式處理。至於為何周董國籍被寫上「CHN」？目前周杰倫公司尚未做出回應。

