自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

拿BTS巡演換Coachella股權！網友嚇壞：HYBE能決定誰來演出？

BALCKPINK在Coachella上大放異彩。（翻攝自X）BALCKPINK在Coachella上大放異彩。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團傳出將在1月14日公布世界巡演，令人引頸期盼。近期又有外媒報導，BTS所屬的經紀公司HYBE娛樂有意以BTS的巡演主辦權，來換取Coachella音樂節50%的股權，消息一出引發譁然。

消息來源來自外媒《HITS daily double》，報導指出防彈少年團將在1月14日宣布自2022年以來的全新世界巡演，將涵蓋北美在內，全世界將舉行大約30場表演。報導進一步透露，HYBE娛樂當時有意將防彈少年團整個巡演的主辦權交給AEG，以換取美國最大音樂節Coachella科切拉50%的股權，不過最後交易告吹，防彈少年團的巡演有望由Live Nation拿下。

「BTS」防彈少年團將在今年回歸歌壇。（達志影像）「BTS」防彈少年團將在今年回歸歌壇。（達志影像）

Coachella音樂節近年邀請許多韓星參加，包括BLACKPINK、aespa、LE SSERAFIM等等，BLACKPINK在Coachella的精彩表現圈粉無數，更兩度受邀，奠定Kpop女王的地位；LE SSERAFIM則是反應兩極，被質疑大走音、聲調奇怪，不僅僅是韓國、台灣，歐美也並非都正面評價，被酸簡直是「照妖鏡」。

不管如何，Coachella已經成為大咖韓星嚮往且夢寐以求的場地，被視作進軍歐美的象徵，今年BIGBANG也將從Coachella開啟20週年一系列活動，看得出來他們對這個活動的重視。因此，自HYBE有意收購股權消息一出，部分網友直呼好險，若是HYBE娛樂能掌握Coachella，未來是否能夠決定出演名單？比起其他公司的大咖藝人，會不會更優先於自家想推的團體？網友議論紛紛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中