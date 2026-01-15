自由電子報
娛樂 最新消息

阮經天前緋聞女友遭指「富商小三」！ 發律師函回噴《華燈》酒店妹「玩10年換一套房」

遭指「名媛公敵」喊提告的混血女模趙文安，過去曾與阮經天傳出緋聞。（翻攝自IG）遭指「名媛公敵」喊提告的混血女模趙文安，過去曾與阮經天傳出緋聞。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕貴婦名媛圈又有一條熱騰騰八卦出爐！過去一度與阮經天傳緋聞的混血女模趙文安，近日被曾在《華燈初上》飾演酒店妹的女模古承穎爆料，指其勾搭已婚富商，傳給對方「你想玩嗎」之類的挑逗訊息，因此被時尚圈獲封「名媛公敵」。此一八卦消息經《鏡週刊》披露，讓趙文安十分不滿，指出根本沒跟她本人求證，索性直接在IG發出律師聲明，並澄清3大指控，同時PO出對話截圖，否認介入他人婚姻，痛批爆料者「古小姐」造謠嚴重損害她的名譽。

趙文安發律師函。（翻攝自IG）趙文安發律師函。（翻攝自IG）

趙文安澄清，被指涉的富商與古小姐並沒有婚約關係，而且古小姐也非她自稱的貴婦，透露男方（富商）剛認識自己時就曾表示自己的女友古小姐讓他「玩十年換一套信義區房子」，且是Open Relationship。

趙文安聲明文提到的「古小姐」古承頤，大學時有「文大楊冪」稱號。 （翻攝自IG）趙文安聲明文提到的「古小姐」古承頤，大學時有「文大楊冪」稱號。 （翻攝自IG）

至於被稱為「古小姐」的古承頤，也隨即在IG限動反擊，PO出耐人尋味的貼文：「每個人對玩的定義是不是不太一樣，今天是指妳可以跟我打完招呼，轉頭傳的那些訊息。」、「從頭到尾的重點就是，你好，我們互相追蹤很久了，轉頭，你本人很可愛，是我的菜 ？？？？？？？」。

古承頤PO文雖未指名道姓，但被認為應是在回擊趙文安。（翻攝自IG）古承頤PO文雖未指名道姓，但被認為應是在回擊趙文安。（翻攝自IG）

據悉，30歲古承頤並非趙文安口中的一般網紅，大學時期就因外型神似中國女星楊冪，獲封「文大楊冪」稱號，之後也因為外型亮麗，而上過一些等綜藝節目或客串演出電視作品，最有名的代表作即是她曾在《華燈初上》出演酒店妹一角，與吳慷仁有跳舞的對手戲。

點圖放大header
點圖放大body

