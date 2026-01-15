道奇球星貝茲攜手前摔角明星約翰希南 登節目開車兜風

〔記者馮亦寧／綜合報導〕洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）休賽季動向可能和美國前WWE超級巨星約翰希南（John Cena）合作，而且會登上他主持的節目《What Drives You》，引發外界熱議。

《What Drives You？》預告中出現約翰西南（左）和道奇球星貝茲同框畫面。（翻攝自X）

原本是摔角明星的約翰希南退役後，專心當電影、電視演員，他主持的《What Drives You》近日曝光預告，4位參加者當中，赫然出現貝茲身影，貝茲將以來賓身分登上節目，相關集數預計於17日首播。

貝茲本季休賽季行程緊湊，不但和NBA球星保羅（Chris Paul）一起打籃球，還曾現身家鄉的大賣場與道奇球迷互動，曝光度極高。

前摔角明星、現任電影明星約翰希南在預告片中，宣告貝茲將擔任節目來賓。（翻攝自X）

《What Drives You？》預告中透露，約翰希南將與來賓一同駕車，度過健身訓練、城市兜風、分享人生經歷等不同過程，透過不同場景，呈現名人私底下生活的模樣，讓粉絲們能更進一步瞭解這位明星球員的真實模樣。

貝茲確定辭退世界棒球經典賽（WBC）美國代表隊徵召。（路透）

貝茲現已確定辭退世界棒球經典賽（WBC）美國代表隊徵召，不過，看來這個休賽季他非常忙碌，似乎為道奇挑戰世界大賽三連霸累積能量。

