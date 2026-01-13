張睿家彎腰幫忙整理家務 畫面超暖

張睿家探望慰問林奶奶和丈夫。（創世台中院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藝人張睿家今（13）日到台中與創世台中院到宅服務團隊一起關懷案家、82歲的林奶奶，她在8年前腦中風臥床至今，由80歲的丈夫照顧，現在他也罹患腦瘤、攝護腺癌及關節退化等多重疾病，老老照顧，相當辛苦。

林奶奶的丈夫擔任20年船員，退休後就長期陪伴照顧妻子，夫妻倆互相陪伴、照顧，艱辛度日，創世台中院去年開始提供到宅服務，由護理師到府指導照護技巧，並給予心理支持及資源連結，讓爺爺獲得喘息。

張睿家協助爺爺整理自給自足的菜園。（創世台中院提供）

藝人張睿家擔任第36屆寒士吃飽30公益大使，今天到林奶奶家慰問，幫忙整理家務，送上祝福，他說，能夠參與此次公益活動，感到非常榮幸，也深刻體會到到宅服務對弱勢家庭的重要性。

創世台中院院長陳韋龍表示，台中院目前照顧30位植物人，到宅服務149個植物人家庭，協助幫忙家屬。

今年寒士吃飽30-送禮到家活動，預計在2月2日至2月13日全台同步送禮到植物人家庭及弱勢族群手中，陳韋龍表示，今年由工作人員及義工親送內含7道年菜佳餚的祝福年禮與紅包，勸募至今仍有3成缺口，歡迎企業或民眾捐款支持祝福年禮800元及過年應急紅包600元，亦可報名參與送禮義工。

