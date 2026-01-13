阿Sa認愛小10歲猛男教練！霸氣喊：可以刪去「緋聞」2字

演藝圈「姐弟戀」再添一椿！阿Sa（右）認愛小10歲健身教練。（（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈「姐弟戀」再添一椿！香港知名女子團體Twins成員「阿Sa」蔡卓妍今（13日）合體「阿嬌」鍾欣潼出席粉絲活動時，被問到多次與某健身教練出遊時被目擊，她竟意外沒打太極、閃爍其巷司，而是直球回「你們可以刪去緋聞兩個字」了！

阿Sa（右）今大方向粉絲們承認自己和健身教練男友的戀情。（翻攝自IG）

當年，阿Sa與鄭中基一段轟動演藝圈的「秘婚」事件，讓許多人驚掉下巴，那段戀情愛得十分低調，兩人因2004年合作電影結緣，於2006年在洛杉磯秘密結婚，直到2010年才透過記者會公開，但也同時宣布離婚，鄭中基接受採訪時更直接落下男兒淚，承認婚姻失敗，結束那段不為人知的關係。

請繼續往下閱讀...

恢單後阿Sa最廣為人知的一段戀情是與「百億富三代」石恆聰拍拖6年，分分合合多次終於受不了男友的爛桃花，去年終定決定快刀斬亂麻，官宣分手。而之後站在阿Sa身邊的護花使者，便換成這名現年33歲健身教練林俊賢（Elvis），去年11月阿Sa的私人慶生會上，Elvis也出現在她身旁，當時便傳出兩人疑似交往中。

阿Sa去年11月的生日宴上，現年33歲的健身教練男友便站穩「C位」了。 （翻攝自IG）

阿Sa今天終於大方向粉絲們承認這段戀情，透露受到男友影響現在也變得很愛養爬山。當被問到是否有些「幸福肥」？她坦言很幸福，「但肥不肥就不正面回應！」覺得現階段「開心」在一起最重要！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法