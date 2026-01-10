Stray Kids今金唱片震撼登場！演唱會電影3月上映

Stray Kids是韓國超人氣天團，風靡全球。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣男團Stray Kids今天（10日）將在大巨蛋參加金唱片頒獎典禮，昨天則宣布演唱會電影《Stray Kids：The dominATE Experience》將於3月於台灣上映，讓觀眾得以一窺演唱會期間，團體的幕後真實樣貌。

演唱會電影中將紀錄他們去年5月31日、6月1日在美國洛杉磯SoFi體育場全數售罄演唱會上的精彩表演實況以及幕後花絮。該片由執導過《愛黛兒：此夜唯一》、《泰勒絲：舉世盛名巡迴演唱會》的保羅杜格岱爾操刀，幕後紀錄片段則由法拉X執導。

請繼續往下閱讀...

《Stray Kids：The dominATE Experience》在3月13日上映。（UIP提供）

這是Stray Kids首度推出演唱會電影，預告中可看到8位成員對於能登上能容納10萬人的洛杉磯SoFi體育場開唱，感到不可思議。隊長方燦直呼：「沒有你們的支持，我們就不會在這邊！」成員LeeKnow、HAN則認為超不真實的，好像活在幻想或夢境中。老么忙內I.Ｎ則對粉絲表達感謝：「很感激有這麼多人喜愛我們。」

Stray Kids是JYP娛樂於2018年3月打造的8人男子團體，2023年憑藉正規專輯《★★★★★（5-STAR）》奪下告示牌音樂獎「最佳 K-Pop專輯」以及MTV音樂錄影帶大獎「最佳 K-Pop」等獎項。該專輯在發行首週銷量就突破461萬張，並且在當時創下K-Pop史上最高首週銷量紀錄。

他們最新發行的作品《DO IT》，不僅僅讓Stray Kids連續第8張專輯空降告示牌二百大專輯榜冠軍，更成為K-Pop史上擁有最多美國唱片業協會（RIAA）金唱片認證的藝人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法