娛樂 最新消息

郭書瑤感情運被「一刀斷光」！曖昧對象人間蒸發 花一年半療情傷

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒主持東森綜合《小姐不熙娣》攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔，最新一集邀請郭書瑤、鍾瑶、孫可芳、茵聲、本本、哈孝遠及班底珍琳，一起聊聊「壞習慣？衰事？全都趕出人生清單！馬年就要過個爽快人生！」，並請來命理老師湯鎮瑋與星座老師安格斯，中西合併替來賓解析新年運勢。

郭書瑤自爆單身邁入第七年。（東森綜合台提供）郭書瑤自爆單身邁入第七年。（東森綜合台提供）

郭書瑤率先分享，前一年的人生狀態簡直和戲劇角色同步，悲慘陷入「失業又失戀」的雙重打擊。雖然2025年更換新公司與團隊後，事業運明顯回溫，感情運卻被新老闆「一刀斷光」。

她坦言已單身近七年，不僅曾捲入子虛烏有的緋聞，更慘遇曖昧對象無預警的「人間蒸發」，這讓薔薔忍不住毒舌吐槽：「對方是過世了嗎？」笑翻全場。郭書瑤急忙澄清對方只是「單方面消失」，仍希望對方平安，她也自嘲自己是「戀愛腦」，一旦暈船就難以抽身，甚至曾為一段情花了一年半療傷，還把心情寫成歌，讓Sandy忍不住吐槽：「也太浪費時間了吧！」

聊起桃花，郭書瑤大方透露日前在信義區被搭訕，對方還主動要IG讓她受寵若驚，更感嘆：「是不是大家已經不認識我了？」Sandy立刻安慰：「哪有那麼誇張！」鍾瑶卻神來一筆補刀：「那個男的身高一定沒有180。」一語道破郭書瑤眾所皆知「180公分又要帥」的擇偶條件。

郭書瑤更加碼爆料，鍾瑶與孫可芳私下超熱心幫她介紹男生，鍾瑶甚至在信義區直接上演「街頭配對」，派翠克笑虧：「妳是女版黑男，黑女嗎？」鍾瑶則理直氣壯表示，只要在路上看到180公分的帥哥，就會上前詢問：「你有女朋友嗎？你知道郭書瑤嗎？你喜歡她嗎？」只要對方點頭，就直接強拉至郭書瑤面前交換聯絡方式。一連串積極行動讓Sandy直呼：「有這種朋友真的很棒！」但鍾瑶卻氣喊：「問題是她一個都看不上！」

孫可芳孕期狂飆30公斤，卸貨只少3公斤，崩潰認心理壓力大。（東森綜合台提供）孫可芳孕期狂飆30公斤，卸貨只少3公斤，崩潰認心理壓力大。（東森綜合台提供）

此外，孫可芳也分享產後心路歷程，她坦言懷孕期間體重狂飆30公斤，卸貨後竟只少了3公斤，面對育兒與復工的雙重壓力，讓她一度心力交瘁。她回憶之前在上表演課的時候，不斷被旁人追問「小孩呢？你怎麼會在這裡？」這類標籤讓她心理失衡，忍不住吶喊：「為什麼育兒是我一個人的責任？」這份委屈也讓她更加堅定回歸螢光幕前拍戲、找回自我的決心。

