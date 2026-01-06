自由電子報
娛樂 最新消息

來台第一天就後悔！《中文怪物》陳安陽親曝學中文最大痛點

陳安陽在博恩的Podcast分享學中文的歷程。（翻攝YT）陳安陽在博恩的Podcast分享學中文的歷程。（翻攝YT）

〔記者胡御柔／台北報導〕去年由 YouTuber「酷」製作的實境節目《中文怪物》一推出便掀起熱烈討論，不少參賽者也因節目人氣大漲，其中年紀最小的選手陳安陽更是話題焦點。當時僅來台灣半年，中文卻流利到讓人驚訝，不只發音自然，連口音都被形容「超台」，讓觀眾印象深刻。主持人博恩也曾在節目後台透露，許多人私下都認為陳安陽是最有冠軍相的選手。

在《中文怪物》中，陳安陽最讓人記得的一幕，莫過於博恩擔任關卡魔王時，他在鏡頭前興奮表示博恩是自己的偶像。近期博恩的 Podcast 也特別邀請陳安陽擔任來賓，深入聊聊他如何成為眾人口中的「中文怪物」。

陳安陽在節目中透露，自己早在 12 歲時就對中文產生興趣，但當時並沒有系統性地學習。他坦言，對他來說中文最困難的其實是「聽力」，尤其來到台灣後，發現大家講話常常連音、省略，讓他一度滿臉問號。像是「不好意思」會聽成報意思」、「等一下」變成等下，甚至「好像是欸」會被說成「夯是欸」，讓他常常查遍辭典卻找不到對應的字，哭笑不得。

此外，陳安陽也坦白，剛來台灣時其實對自己的中文能力感到自卑，即使已經在美國學了很長一段時間，仍覺得自己「不夠好」。博恩聽了相當驚訝，直言完全感覺不出來，還稱讚他「很敢講」。對此，陳安陽笑說，或許正是因為內心的自卑，才逼自己講出更多、更誇張的話來彌補不足，至今仍不知道該如何解決這種心態，只能打趣表示：「去喝點酒就好了。」

談到為何下定決心來台灣生活，陳安陽也毫不避諱分享，自己其實在來台灣的第一天就後悔了，因為正值七月，台北的高溫讓他直呼「像地獄一樣」。不過他也表示，當初已經花了那麼多時間學中文，如果繼續留在美國讀碩士、找工作，這輩子可能就再也沒有機會真正出國生活，所學的中文也等於白費，對他來說反而是一件更恐怖的事。

點圖放大header
點圖放大body

今日熱門
