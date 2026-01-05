自由電子報
娛樂 最新消息

A-Lin老公竟是蕭美琴偶像！黃甘霖追到歌后「全靠這句話」

〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲金曲歌后A-Lin日前在台東跨年演唱會火力全開再度翻紅，連帶讓鮮少曝光的前職棒球星老公黃甘霖成為話題焦點。2人當年從酒吧相識，黃甘霖以一句「小心我盜走了你的心」追到歌后的往事也被翻出，但近年夫妻互動低調，加上A-Lin曾在金曲獎舞台未點名感謝老公，婚姻現況再度引發外界揣測。

A-Lin於2017年曾為統一獅台南主場獻唱，老公為時任統一獅總教練黃甘霖。（本報組合資料照）A-Lin於2017年曾為統一獅台南主場獻唱，老公為時任統一獅總教練黃甘霖。（本報組合資料照）

A-Lin正式出道前，曾在酒吧駐唱多年，也是在那段時間認識黃甘霖。當時尚未走紅的A-Lin，先被黃甘霖聽見歌聲而一見傾心，身為「盜壘王」的他更發揮幽默本色，對A-Lin說出經典情話「小心我盜走了你的心」，成功打動歌后展開祕密交往。不過黃甘霖當時是統一7-ELEVEn獅的當紅球星，賽事繁忙，兩人長期遠距離戀愛，也吃了不少苦。

最終，A-Lin與大9歲的黃甘霖修成正果，並在2007年結婚後育有1女。黃甘霖私下性格浪漫，曾向A-Lin告白「雖然妳唱歌賺很多錢，但感情生活不能是空洞，就讓我來彌補這個洞。」此外，黃甘霖不只是A-Lin的另一半，更曾是副總統蕭美琴的頭號偶像。蕭美琴早年在中華隊亞錦賽慶功宴上擁抱、獻吻黃甘霖，甚至收藏其球衣，黃甘霖低潮時她受訪一度紅了眼眶，2人還曾被誤會是情侶。

不過隨著黃甘霖認愛A-Lin，蕭美琴也大方送上祝福，笑說早在2006年就知情。只是近年A-Lin與黃甘霖幾乎未公開同框，2023年A-Lin奪下金曲獎時，台上感謝名單未特別提及老公，再度引發婚變傳聞。對此，A-Lin事後解釋「家人就包括老公」，強調自己是愛在心裡口難開，但夫妻真實相處狀況，仍讓外界霧裡看花。

點圖放大header
點圖放大body

