范姜彥豐婚變再發聲 吐心聲：最近狀況比較難受

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐去年痛心指控粿粿道德淪喪，婚內不忠出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，導致3年婚姻就此破裂。事隔約2個月，范姜彥豐昨（5日）再度發聲，坦言「最近狀況比較難受…」一句話道盡婚變後的低潮心境。

回顧整起風暴，范姜彥豐去年10月底公開指控粿粿婚內出軌，雙方隨即在網路上展開激烈攻防，從感情忠誠問題延燒到育兒責任分配、千萬賠償金協商，昔日恩愛夫妻形象一夕瓦解。隨著2人去年底被目擊現身法庭調解，也讓這段不到3年的婚姻也正式畫下句點。

婚變後，范姜彥豐日前才在跨年夜吐露心境，感嘆「這些年的期待，也許真的太過單純。不是世界變了，而是更加看清了人性與現實。」同時也正視自己的脆弱「現在的我，還在努力中，有時還是會突然很emo。」坦承仍在努力修復情緒。

如今，范姜彥豐再度透露近況，昨晚分享前往醫美診所保養的影片，不諱言「最近狀況比較難受…你們懂得。」隨後還自嘲表示「年紀到了保養還是不能少。」許多網友見狀紛紛雪中送炭給予關心，「范姜加油支持你」、「好喜歡現在的精神狀態，有逐步恢復的感覺 」、「帥， 離開垃圾堆」、「天生麗質還要做，你這麼帥顏質爆炸了！」

