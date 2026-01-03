催旺2026第一道順風！ 首週「做對一件事」小人退、貴人來

2026年的第一週，就像安裝新系統前的第一次開機，在職場、人際、財務的每個小動作，都會像「啟動信號」般被放大。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「一元復始，萬象更新。」2026年第一週，正是一年氣運的「萌芽期」，猶如植物初破土，其生長姿態將深深影響整年格局。這一週，就像安裝新系統前的第一次開機。在職場、人際、財務的每個小動作，都會像「啟動信號」般被放大。

專研幸運命理的菲菲老師提醒，「第一週的起心動念會放大成全年好運。」此時天地氣場清淨而活躍，個人磁場也最易與之共振、定調。掌握此「初機」，進行相應的佈局與心態調整，就如同為全年的運勢藍圖描繪下第一個吉祥的起筆，能有效引導後續的「夏長」與「秋收」。

菲菲老師指明，本週12生肖各有「開年關卡」與「第一道順風」，除了釐清個人生肖流年的天賦優勢與潛在盲點，借助簡單的「開運動作」，讓自己從環境佈置到心態，都調整至最佳接收狀態，為365天的旅程灌滿第一箱順風的油。

➤鼠【權柄在握，暗流須防】

事業上將有明確的任務或責任降臨，容易獲得主管認可或承擔管理職責，名聲上有加分效果。

然而，背後須提防同輩或合夥人之間因利益而產生的微妙競爭，資源可能被分攤。表面風光，實則需要步步為營。

．開運心法：在辦公桌的左上方（青龍位）擺放一個小小的金色或白色金屬飾品，如銅製鎮尺，有助穩固權威，讓思路清晰，防範無謂的損耗。

➤牛【賓客盈門，食祿自來】

這是人氣高漲、社交活躍的一週。與朋友、同事的互動頻繁，能從中得到許多支持與快樂，團隊合作順暢。

在熱鬧的聚會或交流中，有機會偶然獲得不錯的財利消息或收到意外的小禮物。

．開運心法：佩戴與土地相關色系的飾品，如黃水晶，有助於穩定氣場，並將人際關係的熱度轉化為實質的助力與好運。

➤虎【倉廩充實，根基穩固】

財運穩健的一週，正職收入令人滿意，甚至有機會因踏實的工作表現而獲得額外獎勵。

工作上按部就班，能有效完成目標，並獲得長輩或上司在背後的支援與肯定，地位穩固。

．開運心法：在家中客廳的明財位（大門斜對角）放置一個紅色或紫色的飾品，如絨布墊，可增強穩定的財氣聚集。

➤兔【天外之財，心鏡宜明】

有機會獲得計劃外的收入，例如投資獲利、額外獎金或他人餽贈。

但本週內心容易感到不安或多疑，思慮過重，可能會因為想太多而影響判斷，甚至帶來無形的壓力與是非。

．開運心法：在書房點上一盞暖黃色的燈，或使用舒緩情緒的香氛，有助驅散負面思緒，讓頭腦清明，更準確地抓住機會。

➤龍【合作生財，言泉需斂】

合作與競爭並存的一週。可能出現朋友來商談合作、借貸，或需要與人共同處理財務事宜。

表達慾較強，但需注意言辭，避免因一時直率而引發爭執，導致破財或關係緊張。

．開運心法：隨身攜帶一個小算盤造型的吊飾，時時提醒自己理性評估每一分錢的支出，謹慎面對金錢往來。

➤蛇【文星照耀，宴飲逢源】

才華與創意得以發揮的一週，適合提出新構想、從事藝術創作或規劃休閒活動。

社交場合中魅力四射，能吸引他人目光，並可能從中發展出新的賺錢門道或遇到有助事業的對象。

．開運心法：在電腦旁或書桌上擺放一盆小巧的開運竹，能激發靈感，並讓好人緣持續發酵。

➤馬【慧口利鋒，納言藏銳】

思路敏捷，充滿表達慾望，但須格外謹言慎行，避免因言詞犀利而無意中頂撞上司或招惹口舌是非。

若能將這份才華專注於專業技能的展現，反而能吸引到權貴的賞識與實際的財運機會。

．開運心法：多穿著深藍色、黑色系的衣物，有助於沉澱過於活躍的思緒，讓氣場變得穩重，避開不必要的紛爭。

➤羊【同氣相求，悅樂生財】

貴人與歡樂多來自群體。適合與朋友共組團隊、一起學習新事物或享受美食，能從中獲得情感支持與未來的機會種子。

．開運心法：使用印有可愛圖案的杯碗，或在餐桌上擺放鮮花，能增進食祿運與和諧的人際氛圍。

➤猴【慈烏反哺，靜中生慧】

內心感到充實與安定的一週，適合進修、閱讀、做長遠規劃。

容易得到長輩的關懷或物質上的支持。但內心偶有小劇場，可能會與親近的人有些許觀念上的摩擦或暗自比較。

．開運心法：在床頭櫃放置一個柔和的鹽燈，或擺放家庭合影，能加強內心的安全感，促進家庭和睦。

➤雞【靈台獨照，和光同塵】

直覺力敏銳，適合獨立研究、暗中策劃未來藍圖。

但容易陷入主觀思考，與合作夥伴或好友之間可能因想法不同而產生隔閡，有孤芳自賞的傾向。

．開運心法：佩戴月光石或海藍寶等溫和的水屬性寶石，有助軟化心防，更圓融地接納他人意見。

➤狗【義結金蘭，財帛分明】

需特別關注財務管理的一週。可能為了人情面子而有較多應酬開銷，或與朋友有金錢上的合作邀約。

投資理財需謹慎，避免跟風。表達意見時稍加修飾，可避免衝突。

．開運心法：徹底整理家中櫥櫃、抽屜，尤其是堆放雜物的地方，有象徵性地理清財務漏洞，讓金錢能量流通。

➤豬【任重道遠，貴人暗助】

充滿挑戰與動力的一週，可能被賦予艱難任務，或在環境迫使下快速成長。

壓力雖大，但暗中有志同道合的朋友或長輩提供支援與智慧的提點，幫助你度過難關。

．開運心法：在書桌的左手邊，放置一個龍龜或駿馬造型的小擺設，象徵化壓力為助力，並有貴人暗中扶持。

