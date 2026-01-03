自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

催旺2026第一道順風！ 首週「做對一件事」小人退、貴人來

2026年的第一週，就像安裝新系統前的第一次開機，在職場、人際、財務的每個小動作，都會像「啟動信號」般被放大。（達志影像）2026年的第一週，就像安裝新系統前的第一次開機，在職場、人際、財務的每個小動作，都會像「啟動信號」般被放大。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「一元復始，萬象更新。」2026年第一週，正是一年氣運的「萌芽期」，猶如植物初破土，其生長姿態將深深影響整年格局。這一週，就像安裝新系統前的第一次開機。在職場、人際、財務的每個小動作，都會像「啟動信號」般被放大。

專研幸運命理的菲菲老師提醒，「第一週的起心動念會放大成全年好運。」此時天地氣場清淨而活躍，個人磁場也最易與之共振、定調。掌握此「初機」，進行相應的佈局與心態調整，就如同為全年的運勢藍圖描繪下第一個吉祥的起筆，能有效引導後續的「夏長」與「秋收」。

菲菲老師指明，本週12生肖各有「開年關卡」與「第一道順風」，除了釐清個人生肖流年的天賦優勢與潛在盲點，借助簡單的「開運動作」，讓自己從環境佈置到心態，都調整至最佳接收狀態，為365天的旅程灌滿第一箱順風的油。

 

➤鼠【權柄在握，暗流須防】

事業上將有明確的任務或責任降臨，容易獲得主管認可或承擔管理職責，名聲上有加分效果。

然而，背後須提防同輩或合夥人之間因利益而產生的微妙競爭，資源可能被分攤。表面風光，實則需要步步為營。

．開運心法：在辦公桌的左上方（青龍位）擺放一個小小的金色或白色金屬飾品，如銅製鎮尺，有助穩固權威，讓思路清晰，防範無謂的損耗。

 

➤牛【賓客盈門，食祿自來】

這是人氣高漲、社交活躍的一週。與朋友、同事的互動頻繁，能從中得到許多支持與快樂，團隊合作順暢。

在熱鬧的聚會或交流中，有機會偶然獲得不錯的財利消息或收到意外的小禮物。 

．開運心法：佩戴與土地相關色系的飾品，如黃水晶，有助於穩定氣場，並將人際關係的熱度轉化為實質的助力與好運。

 

➤虎【倉廩充實，根基穩固】

財運穩健的一週，正職收入令人滿意，甚至有機會因踏實的工作表現而獲得額外獎勵。

工作上按部就班，能有效完成目標，並獲得長輩或上司在背後的支援與肯定，地位穩固。

．開運心法：在家中客廳的明財位（大門斜對角）放置一個紅色或紫色的飾品，如絨布墊，可增強穩定的財氣聚集。

 

➤兔【天外之財，心鏡宜明】

有機會獲得計劃外的收入，例如投資獲利、額外獎金或他人餽贈。

但本週內心容易感到不安或多疑，思慮過重，可能會因為想太多而影響判斷，甚至帶來無形的壓力與是非。

．開運心法：在書房點上一盞暖黃色的燈，或使用舒緩情緒的香氛，有助驅散負面思緒，讓頭腦清明，更準確地抓住機會。

 

➤龍【合作生財，言泉需斂】

合作與競爭並存的一週。可能出現朋友來商談合作、借貸，或需要與人共同處理財務事宜。

表達慾較強，但需注意言辭，避免因一時直率而引發爭執，導致破財或關係緊張。

．開運心法：隨身攜帶一個小算盤造型的吊飾，時時提醒自己理性評估每一分錢的支出，謹慎面對金錢往來。

 

➤蛇【文星照耀，宴飲逢源】

才華與創意得以發揮的一週，適合提出新構想、從事藝術創作或規劃休閒活動。

社交場合中魅力四射，能吸引他人目光，並可能從中發展出新的賺錢門道或遇到有助事業的對象。

．開運心法：在電腦旁或書桌上擺放一盆小巧的開運竹，能激發靈感，並讓好人緣持續發酵。

 

➤馬【慧口利鋒，納言藏銳】

思路敏捷，充滿表達慾望，但須格外謹言慎行，避免因言詞犀利而無意中頂撞上司或招惹口舌是非。

若能將這份才華專注於專業技能的展現，反而能吸引到權貴的賞識與實際的財運機會。

．開運心法：多穿著深藍色、黑色系的衣物，有助於沉澱過於活躍的思緒，讓氣場變得穩重，避開不必要的紛爭。

 

➤羊【同氣相求，悅樂生財】

貴人與歡樂多來自群體。適合與朋友共組團隊、一起學習新事物或享受美食，能從中獲得情感支持與未來的機會種子。

．開運心法：使用印有可愛圖案的杯碗，或在餐桌上擺放鮮花，能增進食祿運與和諧的人際氛圍。

 

➤猴【慈烏反哺，靜中生慧】

內心感到充實與安定的一週，適合進修、閱讀、做長遠規劃。

容易得到長輩的關懷或物質上的支持。但內心偶有小劇場，可能會與親近的人有些許觀念上的摩擦或暗自比較。

．開運心法：在床頭櫃放置一個柔和的鹽燈，或擺放家庭合影，能加強內心的安全感，促進家庭和睦。

 

➤雞【靈台獨照，和光同塵】

直覺力敏銳，適合獨立研究、暗中策劃未來藍圖。

但容易陷入主觀思考，與合作夥伴或好友之間可能因想法不同而產生隔閡，有孤芳自賞的傾向。

．開運心法：佩戴月光石或海藍寶等溫和的水屬性寶石，有助軟化心防，更圓融地接納他人意見。

 

➤狗【義結金蘭，財帛分明】

需特別關注財務管理的一週。可能為了人情面子而有較多應酬開銷，或與朋友有金錢上的合作邀約。

投資理財需謹慎，避免跟風。表達意見時稍加修飾，可避免衝突。

．開運心法：徹底整理家中櫥櫃、抽屜，尤其是堆放雜物的地方，有象徵性地理清財務漏洞，讓金錢能量流通。

 

➤豬【任重道遠，貴人暗助】

充滿挑戰與動力的一週，可能被賦予艱難任務，或在環境迫使下快速成長。

壓力雖大，但暗中有志同道合的朋友或長輩提供支援與智慧的提點，幫助你度過難關。

．開運心法：在書桌的左手邊，放置一個龍龜或駿馬造型的小擺設，象徵化壓力為助力，並有貴人暗中扶持。

 

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中