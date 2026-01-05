自由電子報
娛樂 最新消息

台東跨年沒主持人照嗨！吳姍儒突喊「想幫A-Lin說話」

苗可麗、吳姍儒出席記者會。（記者潘少棠攝）苗可麗、吳姍儒出席記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕文總《2026 WE ARE 我們的除夕夜》錄前亮相，今年是吳姍儒連續第四年主持，今（5）日攜苗可麗、ARKis、HUR+出席記者會。吳姍儒日前與DJ圓圓、夏和熙、黃豪平主持台北跨年，這次台東跨年引起極高迴響，還有網友認為不需要設主持人，對此，吳姍儒也做出回應。

吳姍儒第四年主持《WE ARE 我們的除夕夜》。（三立提供）吳姍儒第四年主持《WE ARE 我們的除夕夜》。（三立提供）

吳姍儒日前與DJ圓圓、夏和熙、黃豪平主持台北跨年，不過當天在介紹表演的小龍女成員時，DJ圓圓突進入下一段流程，導致金娜妍與蘿拉沒能說到話，畫面引起粉絲不滿，圓圓也發文致歉，而吳姍儒今被問及此事則說有看到相關片段，但當下只專注做好自己的主持工作，也為圓圓緩頰，指出可能是過程中有些混亂。

吳姍儒笑回說想幫A-Lin說話。（記者潘少棠攝）吳姍儒笑回說想幫A-Lin說話。（記者潘少棠攝）

而這次台東跨年由張惠妹領軍，沒有主持人全場嗨唱一整夜，A-Lin「兼差」主持人的片段更在網路上瘋傳，有不少網友則提出，覺得跨年沒有主持人也可以很好看，擁有多年主持跨年經驗的吳姍儒被問及此事並未正面回應，笑回說想幫A-Lin說話，「她沒有辦法同時在每個地方，不同地方還是要有不同人服務，我們不會唱歌，但我們會努力完成自己的任務。」吳姍儒也說自己很喜歡台東跨年的呈現，「我好喜歡她們，我自己也看得很開心。」

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱《WE ARE》），今（5）日舉辦錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒一同亮相，文化總會也預告，今年節目共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出，陪伴觀眾一路守歲迎新年。

