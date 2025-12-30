自由電子報
娛樂 音樂

蔡依林哭了！首攻大巨蛋寵粉舉動曝光 險釀暴動場面

蔡依林獻唱多首抒情歌曲。（凌時差提供）蔡依林獻唱多首抒情歌曲。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林今晚在大巨蛋「PLEASURE世界巡迴演唱會」，在「愚者的奉獻」篇章，她化身「金紗女伶」登台，演唱多首經典抒情歌，唱到《第三人稱》時寵粉走下舞台與觀眾握手，場面險些暴動。

蔡依林大巨蛋開唱化身金紗女伶寵粉互動。（凌時差提供）蔡依林大巨蛋開唱化身金紗女伶寵粉互動。（凌時差提供）

配合舞台上的「真相之書」，Jolin演唱《Fish Love》、《玫瑰少年》、《妥協》等多首膾炙人口的情歌，讓滿場觀眾走進一段屬於自己的情感記憶，見到歌迷都能跟著大合唱，她感動說：「剛才你們把我唱哭了。」

相關新聞：（影）巨型公牛還不夠！蔡依林躍上30公尺巨蟒環繞大巨蛋 4萬人被驚呆

Jolin向粉絲打招呼，笑說有種「迎賓」的感覺，「大家好嗎？感覺好久沒看見大家，彩排過後，第一次迎接來賓的感覺。」喊話要歌迷盡情流汗及大聲高唱。她笑說：「這牆壁很厚，我需要宏亮的聲音，我接下來會唱一些你們很喜歡的歌曲，你們想唱的話，丟麥一起唱，今天上班是不是，對齁，準備要放假，陪你們度過2025最後一天。」

蔡依林站在「真相之書」內開唱。（凌時差提供）蔡依林站在「真相之書」內開唱。（凌時差提供）

首度站上台北大巨蛋，Jolin表示：「昨天在總彩排的時候，導演問我感覺如何？我竟然有種空掉的感覺。」透露開演前還是會有一些緊張，不忘笑問歌迷很會搶票，「你們超厲害的，怎麼會搶到票的，我都搶不到。」希望觀眾盡情享受。

