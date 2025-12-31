自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

1月星座運勢出爐～迎2026曙光！把握「月中之後」行大運關鍵

「1月」是告別舊有框架、重塑自我價值的關鍵月份，彙集勇氣與智慧，才是平穩行進於2026年的重要動力來源。 「1月」是告別舊有框架、重塑自我價值的關鍵月份，彙集勇氣與智慧，才是平穩行進於2026年的重要動力來源。

〔娛樂頻道／綜合報導〕無論你在哪迎接2026年第一道曙光，面對全新年度的第一天、第一個月，有些新計劃在付諸實行之際，仍須時時修正導航系統，才能行運旺財一整年！

占星達人艾菲爾提醒，2026年開端，由巨蟹座滿月揭開感性的序曲，提醒我們在追求理想的路上，「家人支持」與「內心安定」才是最強大後盾。1月的星象充滿了「重組」與「突破」的意味，金星與火星在魔羯與水瓶座之間交替共舞，預示著我們將在務實的結構中尋求創新的出口。特別是海王星在月底正式移位進入牡羊座，這是一個跨時代的變革點，象徵著過去那些模糊的夢想，將在行動力的催化下變得具體可行。

換言之，別把目標和行徑路線全交由「自駕系統」掌握，就像開車一樣，不管你開的是自排還是手排，無論上一秒你的腳在做什麼，下一秒都要回到煞車板上方，讓這個動作變成反射動作，正如艾菲爾所言，「這是一個告別舊有框架、重塑自我價值的關鍵月份，彙集勇氣與智慧，才是平穩行進於2026年的重要動力來源。」

 

♈白羊座

➤本月重點：個人特質、生活、壓力

進入2026年第一個月，白羊座迎來生命重要轉捩點。隨著海王星正式踏入宮位，個人特質將展現出前所未有的靈性與直覺力。本月挑戰在於，你會感受到來自社交圈或群體期望的無形壓力，讓你一度懷疑自己的方向是否正確。化解之道在於簡化你的生活，學會拒絕無謂的社交，將精力留給真正能觸動你靈魂的計畫。

值得開心的是，月中之後你的行動力爆發，過去拖延許久的事情將能一氣呵成地解決。令人期待的是，月底你將發現自己擁有一種「心想事成」的神奇能量，只要敢於夢想，機會就在眼前。

．除舊迎好運金句：把舊的擔心通通丟掉，你的自信就是今年最閃亮的招牌！

 

♉金牛座

➤本月重點：財運、婚姻、紓壓

金牛座在1月展現出極強的穩定力量。月初的星象變動可能為財運帶來波動，特別是與他人合作或共有資產方面，會面臨重新分配的挑戰。突破的關鍵在於保持理性溝通，不要被情緒牽著走，務實的財務規劃對金牛最有利。

在婚姻或長期的伴侶關係中，這是一個建立深層默契的好時機，共同討論未來的理財藍圖會讓關係更牢靠。若感到疲累，適時的紓壓非常重要，接觸大自然或享受一頓美食，能讓你找回對生活的掌控感。值得期待的是，月底會有貴人帶來新的賺錢機會，讓你對新年的財富增長充滿信心。

．除舊迎好運金句：舊的煩惱別帶到今年，穩定好心情，財神爺自然會跟你回家！

 

♊雙子座

➤本月重點：學業、人際、脫單

雙子座的1月是頭腦風暴與社交熱潮的結合。月初水星與海王星的相位可能讓人在學業或專業研究上感到短暫的迷惘，挑戰在於資料雜亂讓你難以聚焦。建議採取分段處理法，將目標細化，便能化解焦慮。

在人際關係上，你依然是人群中的焦點，但也可能遇到言過其實的人，保持觀察是最好的突破方式。最讓人開心的莫過於桃花運勢的攀升，本月對於想要脫單的雙子座非常有利，尤其是在聚會或學習場合，容易遇到志趣相投的物件。值得期待的是，你的新奇想法將在月中獲得朋友圈的鼎力支持。

．除舊迎好運金句：掃掉心裡的猶豫不決，新的一年勇敢去愛、大膽去玩就對了！

 

♋巨蟹座

➤本月重點：家庭、情緒、事業

巨蟹座是本月星象的主角之一。月初的超級滿月發生在你的宮位，這會引發強大的情緒波動，讓你想起許多過去的往事。挑戰在於如何不被情緒淹沒，將這股能量轉化為溫柔的自我照顧。在家庭生活中，你可能會處理與長輩或住所相關的事務，耐心溝通會帶來圓滿的結果。

值得開心的是，你的事業展現出新的生機，月中之後會有不錯的表現機會，只要你願意走出舒適圈，成果將遠超預期。令人期待的是，月底你在專業領域的專業性會獲得權威人士的肯定，這將為你全年的事業路徑奠定堅實的基石。

．除舊迎好運金句：把舊的委屈留在去年，現在的你值得被自己溫柔擁抱！

 

♌獅子座

➤本月重點：魅力、工作、桃花

獅子座在一月散發著難以抵擋的魅力。隨著金星與火星的合相，你在社交場合中簡直就是發光體，這不僅為你帶來爆棚的桃花，也讓你在職場上貴人不斷。挑戰來自於工作上的細節處理，年初可能有許多突發的雜事需要你處理，這對天生大開大闔的你來說是種磨練。

突破的關鍵在於耐心，將瑣事視為累積實力的墊腳石。值得開心的是，你的創意計畫會得到意想不到的資助或推廣。令人期待的是，本月你可能會有一次充滿靈感的旅行或深度交流，這將徹底刷新你對未來生活的期待與想像。

．除舊迎好運金句：告別舊的包袱，抬起頭來，你就是這場人生大戲的最佳主角！

 

♍處女座

➤本月重點：健康、貴人、心靈

處女座在一月進入了一個深度的修復與整合期。水星進入魔羯座為你帶來了清晰的邏輯，但月初的挑戰在於過度要求的完美主義可能影響你的健康，特別是睡眠與腸胃。學會「放過自己」就是本月最好的突破口。

值得開心的是，你的貴人運極佳，當你感到困惑時，長輩或前輩的一句話往往能讓你茅塞開悟。在心靈層面，你開始追求更有質感的生命意義，適合閱讀或參加冥想活動。令人期待的是，月中之後你在財務或資源配置上會有突破性的進展，讓你原本擔憂的問題迎刃而解，身心靈也因此感到無比的放鬆。

．除舊迎好運金句：刪除舊的自我苛求，愛上這個不完美但真實的自己，好運就來了！

 

♎天秤座

➤本月重點：愛情、破財、放鬆

天秤座在一月面臨著平衡與斷舍離的功課。月初下弦月發生在你的宮位，提醒你在愛情中要勇敢面對不平衡的權力關係，這雖然是個挑戰，但突破後你會感到前所未有的自由。在生活開支上，本月要小心因為社交過度或衝動購物而導致破財，制定預算對你最有説明。

值得開心的是，月中之後你將找到專屬於自己的放鬆方式，可能是某項新的興趣愛好，讓你重拾生活的熱情。令人期待的是，下旬金星移位將為你帶來強大的公關能量，無論是處理誤會還是開拓人脈，你都能處理得優雅且得心應手，展現出高度的社交智慧。

．除舊迎好運金句：剪掉舊的糾結關係，輕裝上陣，新的一年處處都是好風景！

 

♏天蠍座

➤本月重點：婚姻、財運、工作

天蠍座在一月展現出驚人的轉化力。月初火星與木星的對分相可能引發工作夥伴間的火藥味，挑戰在於你是否能控制住權力欲。突破的方式是學會權利下放，信任團隊能讓你更輕鬆。在婚姻或伴侶關係中，這是一個深入探討價值觀的好時機，坦誠相待會讓感情昇華。

本月財運起伏較大，適合做長線投資而非短期投機。值得開心的是，月底火星與冥王星的合相會帶給你一股強大的破壞式創新力量，讓你能夠徹底終結某個長久以來的僵局。令人期待的是，一個醞釀已久的秘密計畫即將浮出水面，為你帶來意想不到的收穫。

．除舊迎好運金句：燒掉舊的執念，你的強大意志會為你開拓出一片新天地！

 

♐射手座

➤本月重點：壓力、桃花、學業

射手座在一月依然奔跑在追逐夢想的路上。月初水星與海王星的相位可能在學業或溝通上造成誤解，挑戰在於你的話語可能被斷章取義。保持透明與誠實是化解危機的唯一途徑。在壓力管理方面，你需要平衡遠大抱負與現實體力，過度超支體力會讓你月中感到疲憊。

值得開心的是，你的桃花運勢非常活躍，異性緣極佳，容易在遠行或專業講座中遇到令你心跳加速的物件。令人期待的是，隨著金星與火星移位，你的社交圈將擴大，許多新奇有趣的朋友會走進你的生活，為你的新年帶來無限的靈感與歡樂。

．除舊迎好運金句：甩掉舊的負能量，跨出舒適圈，世界正在前方等著你去探索！

 

♑摩羯座

➤本月重點：個人特質、事業、健康

一月是摩羯座的主場，也是重塑自我的重要月份。月初水星與新月都在你的宮位交會，這讓你的個人特質顯得格外沉穩且專業。你的挑戰在於過度投入事業可能忽略了家人的感受，如何平衡公私生活是你本月的課題。突破的關鍵在於提升效率而非延長工時。

值得開心的是，你的健康狀況在適度調整作息後有明顯改善，精神奕奕地迎接挑戰。令人期待的是，月中之後你的領導才能會被大家看見，一個關鍵的職位或計畫可能會落到你手中，這不僅是榮譽，更是你多年努力的最佳回報。

．除舊迎好運金句：謝絕舊的自我懷疑，現在的你就是最有力量的領導者！

 

♒水瓶座

➤本月重點：魅力、人際、生活

水瓶座在一月感受到了能量的覺醒。隨著金星與火星陸續進入你的宮位，你的個人魅力與吸引力達到了年度高峰。這不僅改善了你的人際關係，也讓你在各種合作洽談中佔據優勢。挑戰在於月中冥王星的能量介入，可能讓你對現有的生活模式感到極大的不滿，渴望毀滅後的重建。突破的方式是循序漸進，不要做太極端的改變。

值得開心的是，你的創意想法會得到市場或朋友的高度認可。令人期待的是，月底你會遇到一位能夠在精神層面與你高度契合的靈魂伴侶或知心好友，這將豐富你的精神世界。

．除舊迎好運金句：清掉舊的舊框框，勇敢做那個最獨特的自己，好運就在轉角處！

 

♓雙魚座

➤本月重點：心靈、脫單、紓壓

雙魚座在一月經歷了一場深刻的心靈洗禮。海王星即將離開你的宮位，這讓你過去十幾年的夢幻感逐漸消失，取而代之的是一種清醒的覺知。挑戰在於面對現實時的失落感，突破的方式是將這種能量投入到實際的創作或慈善工作中。在感情上，想要脫單的雙魚座有機會在秘密社交或身心靈活動中遇到物件，但需要時間觀察。

值得開心的是，你找到了一種有效的紓壓管道，讓你每天都能充滿活力。令人期待的是，月底海王星進入牡羊座後，你會發現自己突然擁有了將夢想付諸實行的勇氣，這種腳踏實地的感覺讓你感到前所未有的踏實。

．除舊迎好運金句：揮別舊的迷茫，睜開眼看清腳下的路，每一步都會走得很踏實！

 

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

 

（註：請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔！）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中