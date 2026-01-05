自由電子報
娛樂 最新消息

委國中製防線癱瘓「11名嘴」好慘 律師林智群再補一槍

美軍3日對委內瑞拉發動軍事突襲引發國際關注，不少台灣網友事後翻出，前台北縣長周錫瑋與名嘴謝寒冰都曾在公開節目放話「美國不敢打委內瑞拉」等言論。（翻攝自社群平台Threads，本報合成）美軍3日對委內瑞拉發動軍事突襲引發國際關注，不少台灣網友事後翻出，前台北縣長周錫瑋與名嘴謝寒冰都曾在公開節目放話「美國不敢打委內瑞拉」等言論。（翻攝自社群平台Threads，本報合成）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉並活捉總統馬杜羅夫婦，而委內瑞拉軍方斥巨資引進中國防禦體系，在1小時22分鐘內癱瘓。對此，律師林智群整理「11名」吹噓中方實力而遭打臉的名嘴們。

林智群4日在臉書「整理一下這次翻船的名嘴」，並嘲諷「中天11傻」、「大型翻車現場」，11人包括唐湘龍、楊永明、呂禮詩、栗正傑、郭正亮、苑舉正、賴岳謙、帥化民、謝寒冰、周錫偉、介文汲等人。

退役少將栗正傑過去挺委國的言論，遭林智群翻出來打臉。（翻攝自林智群臉書）退役少將栗正傑過去挺委國的言論，遭林智群翻出來打臉。（翻攝自林智群臉書）

稍早林智群再度透過臉書發文，表示幫中天想一下標題：「委內瑞拉在1個小時22分鐘內，以僅2人被俘虜的代價擊退美軍！川普霸權擴張野心遭遇重挫！」

綜合外電報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，該國總統馬杜羅夫婦在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送至美國受審，美國司法部也正式對2人進行羈押並展開司法審判程序。川普表示，此軍事行動美軍部署150架戰機，全程美軍行動的高效沒有任何裝備及士兵損失。

相關新聞：委國中製防線癱瘓！「11名嘴」言論遭挖出 林智群：大型翻車現場

點圖放大body

