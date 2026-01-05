自由電子報
娛樂 最新消息

甜茶稱帝首度認愛！提摩西夏勒梅告白3年女友：我不能沒有妳

「甜茶」提摩西夏勒梅（左）首度公開示愛「卡戴珊小妹」凱莉珍娜。（達志影像）「甜茶」提摩西夏勒梅（左）首度公開示愛「卡戴珊小妹」凱莉珍娜。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第31屆評論家選擇獎台灣時間今天（5日）公布得獎名單，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）憑藉著《橫衝直闖》獲得影帝，他公開向坐在台下的女友示愛，表示沒有妳不行。

提摩西夏勒梅在2023年被爆出與「卡戴珊小妹」凱莉珍娜（Kylie Jenner）熱戀，兩人在演唱會上貼緊緊被發現，立刻引發熱烈討論。兩人之後愛得高調，甜茶帶著女友出席各大頒獎典禮，更不避諱直接在抬下親吻，畫面全被拍下來，只是甜茶卻從未正面談起戀情，更別說公開提及女友。

「甜茶」提摩西夏勒梅憑藉著《橫衝直闖》獲得評論家選擇獎影帝。（達志影像）「甜茶」提摩西夏勒梅憑藉著《橫衝直闖》獲得評論家選擇獎影帝。（達志影像）

「甜茶」提摩西夏勒梅女友「卡戴珊小妹」凱莉珍娜愛相隨，出席評論家選擇獎典禮。（達志影像）「甜茶」提摩西夏勒梅女友「卡戴珊小妹」凱莉珍娜愛相隨，出席評論家選擇獎典禮。（達志影像）

今天他以《橫衝直闖》獲得評論家選擇獎影帝，提摩西夏勒梅在台上表示：「謝謝這三年來妳的陪伴，感謝我們一起經營的這一切。我愛妳，沒有妳我真的不行，我打從心底感謝妳。」而凱莉珍娜則在台下小聲地說：「我愛你。」《DEADLINE》指出，這是甜茶第一次在公開場合上這樣做。

另外，提摩西夏勒梅也向電影《橫衝直闖》的導演賈許沙夫戴致敬，「賈許，你創造了一個不夠完美，卻擁有讓人產生共鳴夢想男人的故事，你沒有對觀眾說教去定義什麼是對或錯，我認為我們都應該訴說這樣的故事。所以，謝謝你帶來這個夢想。」

