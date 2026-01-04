張菲神隱多年去哪？檢場曝他「沉迷這兩樣」不復出 胡瓜加碼：超會玩

胡瓜找來檢場、潘若迪合體出遊，三人挑戰搭乘貓空纜車。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕66 歲的胡瓜再次證明，綜藝魅力不會被年齡限制。YouTube 頻道《下面一位》最新一集找來 73 歲的檢場、62 歲的潘若迪合體出遊，三人挑戰搭乘貓空纜車，影片自元旦上線後迅速衝破 73 萬觀看次數，留言區一片笑聲，更有不少觀眾敲碗「下一站拜訪張菲」。

三人先是前往搭纜車，一到購票機前就卡關，研究半天仍狀況百出，邊買票邊互虧，笑聲完全停不下來。好不容易成功進站，還挑戰底部透明的水晶車廂，結果潘若迪因懼高全程不敢往下看，緊張到直接抓住胡瓜大腿，讓胡瓜哭笑不得，也成為網友熱傳的名場面。

胡瓜與檢場、潘若迪年齡加起來超過 200 歲，卻展現滿滿活力。（翻攝自YouTube）

到了貓空後，胡瓜、檢場、潘若迪品茶、散步、聊天，話題意外集中在健康、年紀與身體狀況，網友形容「三個人一起講話卻完全不混亂」、「這才是真正的綜藝老靈魂」，不少人直言，比刻意設計的遊戲還要好看。

節目中淡出螢光幕多年的張菲頻頻被點名。檢場透露，張菲現在生活過得相當自在，遊山玩水、不理外界紛擾，沉迷遙控飛機與重機，私底下也很愛和一般人互動，走到哪都能聊成一片，沒有半點大牌架子，因此心情始終保持愉快。

胡瓜也補充，張菲天性熱鬧，錄完節目後常和朋友聊天到天亮，對休閒生活相當講究。他回憶人生第一次去花蓮旅遊，就是張菲親自帶隊，包車走中橫一路玩到花蓮，「是很會玩、也很懂生活的人」。

節目中頻頻提到張菲，檢場透露師父近年生活愜意，遊山玩水、享受退休生活。（翻攝自YouTube）

這集播出後，觀眾驚訝表示，一直以為他叫「檢楊」，直到節目才搞清楚真名與藝名由來。原來檢場當年因生意失敗負債，在張菲引薦下進入演藝圈，最早在《一道彩虹》的「音樂教室」單元負責打雜、撿道具，之後在《黃金拍檔》時期，因被主持群頻頻調侃而爆紅，進而成為「黃金五寶」之一，而「檢場」這個名字，正是來自他最初「撿道具」的工作內容。

