自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張菲神隱多年去哪？檢場曝他「沉迷這兩樣」不復出 胡瓜加碼：超會玩

胡瓜找來檢場、潘若迪合體出遊，三人挑戰搭乘貓空纜車。（翻攝自YouTube）胡瓜找來檢場、潘若迪合體出遊，三人挑戰搭乘貓空纜車。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕66 歲的胡瓜再次證明，綜藝魅力不會被年齡限制。YouTube 頻道《下面一位》最新一集找來 73 歲的檢場、62 歲的潘若迪合體出遊，三人挑戰搭乘貓空纜車，影片自元旦上線後迅速衝破 73 萬觀看次數，留言區一片笑聲，更有不少觀眾敲碗「下一站拜訪張菲」。

三人先是前往搭纜車，一到購票機前就卡關，研究半天仍狀況百出，邊買票邊互虧，笑聲完全停不下來。好不容易成功進站，還挑戰底部透明的水晶車廂，結果潘若迪因懼高全程不敢往下看，緊張到直接抓住胡瓜大腿，讓胡瓜哭笑不得，也成為網友熱傳的名場面。

胡瓜與檢場、潘若迪年齡加起來超過 200 歲，卻展現滿滿活力。（翻攝自YouTube）胡瓜與檢場、潘若迪年齡加起來超過 200 歲，卻展現滿滿活力。（翻攝自YouTube）

到了貓空後，胡瓜、檢場、潘若迪品茶、散步、聊天，話題意外集中在健康、年紀與身體狀況，網友形容「三個人一起講話卻完全不混亂」、「這才是真正的綜藝老靈魂」，不少人直言，比刻意設計的遊戲還要好看。

節目中淡出螢光幕多年的張菲頻頻被點名。檢場透露，張菲現在生活過得相當自在，遊山玩水、不理外界紛擾，沉迷遙控飛機與重機，私底下也很愛和一般人互動，走到哪都能聊成一片，沒有半點大牌架子，因此心情始終保持愉快。

胡瓜也補充，張菲天性熱鬧，錄完節目後常和朋友聊天到天亮，對休閒生活相當講究。他回憶人生第一次去花蓮旅遊，就是張菲親自帶隊，包車走中橫一路玩到花蓮，「是很會玩、也很懂生活的人」。

節目中頻頻提到張菲，檢場透露師父近年生活愜意，遊山玩水、享受退休生活。（翻攝自YouTube）節目中頻頻提到張菲，檢場透露師父近年生活愜意，遊山玩水、享受退休生活。（翻攝自YouTube）

這集播出後，觀眾驚訝表示，一直以為他叫「檢楊」，直到節目才搞清楚真名與藝名由來。原來檢場當年因生意失敗負債，在張菲引薦下進入演藝圈，最早在《一道彩虹》的「音樂教室」單元負責打雜、撿道具，之後在《黃金拍檔》時期，因被主持群頻頻調侃而爆紅，進而成為「黃金五寶」之一，而「檢場」這個名字，正是來自他最初「撿道具」的工作內容。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中