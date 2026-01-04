自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《尋秦記》1/9全台開門迎粉 港劇迷集體穿越

《尋秦記》郭羨妮（左起）、古天樂、宣萱。（華映提供）《尋秦記》郭羨妮（左起）、古天樂、宣萱。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕港劇迷的青春記憶回來了！被封「史詩級回憶殺」的電影版《尋秦記》今（4）正式宣布1月9日全台上映，不只原班人馬合體，連宣傳陣容都誠意滿滿。

《尋秦記》由影壇天王古天樂、鄧維弼監製、吳炫輝與黎震龍聯手執導的動作鉅製，集結林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等港劇版黃金卡司，讓不少影迷直呼「這不是電影，是時光機」。

讓台灣粉絲暴動的是，古天樂時隔12年再度為電影來台宣傳，還將與宣萱繼25年前港劇版來台後，再次同框造勢。.

古天樂（左起）、宣萱及郭羨妮曾合體來台宣傳《尋秦記》。（華映提供）古天樂（左起）、宣萱及郭羨妮曾合體來台宣傳《尋秦記》。（華映提供）

古天樂、宣萱確定於1月8日來台展開兩天一夜快閃行程，出席首映與多場映後見面會，親自和影迷面對面互動，被粉絲笑稱是「尋秦情侶售後服務做到滿」。

電影尚未正式上映，聲勢已經先炸開。香港上映首日就刷新票房紀錄，被視為救市代表作，連續多天票房衝破千萬港幣，氣勢驚人。

台灣日前搶先舉辦的特別放映場更是5場全數秒殺，甚至有影迷搶不到北部場次，直接南下台南追片。看完的觀眾形容：「前五分鐘就想哭」、「這根本是一封寫給粉絲的情書」。

https://youtu.be/l5E3N9bPSJM

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中