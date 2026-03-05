自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕爆紅到日本！高市早苗支持者也愛她 激動嗨喊：我要飄了

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕近期化身「民主油罐車」對多項公共議題發聲，行動力十足甚至被封為「民主戰鬥機」，討論度持續升高。近日有網友分享，連日本網友也注意到她，甚至表示「喜歡日本政治人物高市早苗的人也會喜歡賈永婕！」讓賈永婕本人得知後心情嗨爆，忍不住激動之情表示「不好意思我真的要飄了！」

賈永婕得知日本高市早苗支持者也關注她，激動回應「不好意思我真的要飄了」。（資料照，記者王文麟攝）賈永婕得知日本高市早苗支持者也關注她，激動回應「不好意思我真的要飄了」。（資料照，記者王文麟攝）

一名網友在Threads發文分享，在返回東京之前與母親先到台北信義區逛街，更刻意到台北101附近「碰碰運氣」，希望能偶遇賈永婕合照。該網友透露，母親還提到「連推特上的日本人也知道她」，尤其是支持日本政治人物高市早苗的人，很自然也會注意到賈永婕，因為大家都知道她是台北101的董事長。

不過，該名網友與母親在台北101附近逗留3個小時，最終仍未遇到賈永婕直呼相當可惜；沒想到，賈永婕在網路上展開海巡時則親自現身回應，並激動表示「我的媽呀喜歡高市早苗的人也會喜歡我！不好意思我真的要飄了！謝謝媽媽支持！謝謝你！」輕鬆幽默的回覆展現出她一貫直率的風格，相關互動曝光後再度引發網路熱議，也讓她近期的高討論度持續延燒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中