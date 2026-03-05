賈永婕爆紅到日本！高市早苗支持者也愛她 激動嗨喊：我要飄了

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕近期化身「民主油罐車」對多項公共議題發聲，行動力十足甚至被封為「民主戰鬥機」，討論度持續升高。近日有網友分享，連日本網友也注意到她，甚至表示「喜歡日本政治人物高市早苗的人也會喜歡賈永婕！」讓賈永婕本人得知後心情嗨爆，忍不住激動之情表示「不好意思我真的要飄了！」

賈永婕得知日本高市早苗支持者也關注她，激動回應「不好意思我真的要飄了」。（資料照，記者王文麟攝）

一名網友在Threads發文分享，在返回東京之前與母親先到台北信義區逛街，更刻意到台北101附近「碰碰運氣」，希望能偶遇賈永婕合照。該網友透露，母親還提到「連推特上的日本人也知道她」，尤其是支持日本政治人物高市早苗的人，很自然也會注意到賈永婕，因為大家都知道她是台北101的董事長。

不過，該名網友與母親在台北101附近逗留3個小時，最終仍未遇到賈永婕直呼相當可惜；沒想到，賈永婕在網路上展開海巡時則親自現身回應，並激動表示「我的媽呀喜歡高市早苗的人也會喜歡我！不好意思我真的要飄了！謝謝媽媽支持！謝謝你！」輕鬆幽默的回覆展現出她一貫直率的風格，相關互動曝光後再度引發網路熱議，也讓她近期的高討論度持續延燒。

