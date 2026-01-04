自由電子報
娛樂 最新消息

前夫違反個資法被起訴 理科太太發聲怒嗆爛人

理科太太在IG限動怒嗆前夫。（翻攝自理科太太IG）理科太太在IG限動怒嗆前夫。（翻攝自理科太太IG）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「理科太太」（本名陳映彤）結束5年婚姻，卻與前夫John（本名吳哲宇）鬧上法院，互告多起官司，控訴離婚後前夫未經她授權下，擅自於網上填寫其英文姓名、美國富國銀行帳號，扣繳美國加州聖馬刁郡房產費用3萬多美元，台北地檢署2日依違法個資法起訴John。

理科太太3日在IG限動首發聲，坦言從結婚、剖腹生、坐月子到婚後美國的房子，都是母親和她支付的，「我看重的是一份感情，所以從不計較誰付出得多。」

但最讓理科太太感到不適的，看到一毛不拔，婚內房子也不是他出錢買的人，竟然可以說出「賣房助我創業」這樣的謊言。理科太太說，有時的沉默，是為了給彼此流最後一點體面，「但善良不是留給爛人糟蹋的。」

理科太太與前夫曾上法院打離婚官司，2021年12月正式結束婚姻關係，而雙方在婚姻關係存續時，在美國加利福尼亞州聖馬刁郡共有一幢房產，理科太太不滿前夫未經其許可，擅自上網填寫其英文姓名、美國富國銀行帳號等個資，申請自動扣繳3萬3120美元房產費用，怒告前夫違反個資法、偽造有價證券、偽造文書、詐欺取財等罪。

相關新聞：離婚後假冒理科太太申請自動扣繳房產費 前夫違反個資法起訴

