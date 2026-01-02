自由電子報
娛樂 最新消息

離婚後假冒理科太太申請自動扣繳房產費 前夫違反個資法起訴

〔記者陳彩玲／台北報導〕網紅「理科太太」（本名陳映彤）結束5年婚姻，與前夫John（本名吳哲宇）鬧上法院，互告多起官司。其中理科太太控訴，離婚後前夫在未經她授權下，擅自於網上填寫其英文姓名、美國富國銀行帳號，扣繳美國加州聖馬刁郡房產費用3萬多美元。台北地檢署今依違法個資法起訴吳男。

理科太太與前夫曾上法院打離婚官司，2021年12月正式結束婚姻關係，而雙方在婚姻關係存續時，在美國加利福尼亞州聖馬刁郡共有一幢房產，理科太太不滿前夫未經其許可，擅自上網填寫其英文姓名、美國富國銀行帳號等個資，申請自動扣繳3萬3120美元房產費用，怒告前夫違反個資法、偽造有價證券、偽造文書、詐欺取財等罪。

網紅「理科太太」（本名陳映彤）。（資料照）網紅「理科太太」（本名陳映彤）。（資料照）

吳男偵訊時，坦承離婚後未經前妻同意申請自動扣款，但矢口否認非法利用個資。他辯稱，自己只是處理雙方共有房產的財務事務，屬個人或家庭活動的私領域行為，且全案僅涉及富國銀行帳號，並無法直接或間接辨識理科太太的資訊，且2人在美國加利福尼亞州舊金山郡還有另一間房屋，當時約定好一人分擔一間費用，他是依照約定進行。

檢方調查後認為，全案事發時，雙方已離婚，2人無家庭活動可言，且銀行帳戶涉及理科太太的財務狀況，在申請自動扣繳時，John也填載理科太太的英文姓名和帳單寄送地址，因此不採信男方說詞；雙方約定一人負責一間房產一事，則無證據證明，屬幽靈抗辯難以採信，John的行為已損害理科太太管理其個人資料及財物的自主性、正確性，依違反個資法將他起訴。

至於理科太太另控告John涉違造有價證券、偽造文書、詐欺取財等罪部分，檢方分別認為與構成要件不符、犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

