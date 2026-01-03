自由電子報
娛樂 最新消息

昔日玉女重返求子處拍片！陳明真再戰大銀幕變身「最暖媽祖」

陳明真拍攝電影《農曆三月二十三》重返多年前求子的北港朝天宮。（北投映像電影提供）陳明真拍攝電影《農曆三月二十三》重返多年前求子的北港朝天宮。（北投映像電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕昔日玉女陳明真再度回歸大銀幕，在宗教奇幻電影《農曆三月二十三》首度挑戰極具份量的「神級」角色。她大方分享拍攝過程與心境轉折，談及自己從過往玉女歌手身分，走到成為母親與演員的轉變歷程。

該片由金牌製片人王重正領軍，集結梁佑南、陳明真、楊子儀、吳政勳、Darren（邱凱偉）、方琦等實力派演員同台演出。陳明真強調電影並非傳統印象中的神仙題材。片中她飾演的「三媽」，走的是溫暖而貼近人心的路線，角色身分是一名劇團團長，長期收養弱勢孩童，透過藝術傳遞正向力量。

陳明真形容，導演並未刻意呈現高高在上的神蹟，而是希望拍出媽祖所代表的精神，「比較像是潛伏在社會中的『媽祖』，默默守護大家」，這樣的設定讓她感到相當動人。

陳明真在宗教奇幻電影《農曆三月二十三》首度挑戰「神級」角色。（北投映像電影提供）陳明真在宗教奇幻電影《農曆三月二十三》首度挑戰「神級」角色。（北投映像電影提供）

談到電影的主題核心「因果輪迴」與「解冤釋結」，陳明真直言劇本內容相當扎實，故事橫跨三生三世，牽動層層因緣與情感糾葛，並非單純的娛樂類型電影。她進一步說明，這樣的安排，是希望傳達放下與原諒的重要性，「如果能在這一世學會放下，就能得到真正的解脫。」她也提醒觀眾，劇情脈絡並不簡單，觀影時需要格外專心，才能看清三世因緣的交錯。

拍攝過程中，陳明真也將自身對「修行」的理解融入角色。她認為修行並非外在形式，而是向內檢視自己，透過反省與檢討累積善意。她分享，自己每天都會提醒自己是否多做了一件能讓他人感到歡喜的小善事，因為在帶給他人喜悅的同時，內心也會感到平靜與快樂，這份心情成為她每天出門工作的動力。

這樣的心境，也反映在她內斂而層次分明的演出之中。她透露，導演特別要求演技必須透過眼神傳達情感，情緒要循序鋪陳、慢慢釋放，讓她感覺自己的表演方式有了新的突破，是一次相當珍貴的收穫。

巧合的是，電影的重要拍攝場景之一，正是陳明真多年前求子的北港朝天宮。她回憶，當年在求子過程最艱難時，曾前往朝天宮向註生娘娘參拜，之後順利誕下雙胞胎。多年後再度因拍戲回到此地，讓她感觸良多。她也透露，拍攝期間每天開工前都會向註生娘娘致意與道謝，為這次演出增添更多個人意義。《農曆三月二十三》預計2026年5月7日在台上映。

