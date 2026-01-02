自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

《羊咩咩》女星跨年爆紅全台灣 帥兒揭秘辛轉達真實心情

謝采吟演唱自創曲《羊咩咩》，活靈活現的學起羊叫聲，瞬時成為迷因在網上瘋傳。（翻攝自東港好鎮YT）謝采吟演唱自創曲《羊咩咩》，活靈活現的學起羊叫聲，瞬時成為迷因在網上瘋傳。（翻攝自東港好鎮YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌手謝采吟在跨年晚會演唱自創曲《羊咩咩》，活靈活現模仿羊叫聲，畫面逗趣，意外在網路上掀起熱潮，迅速成為迷因瘋傳。謝采吟當晚演唱自創曲《羊咩咩》，自然又生動地模仿羊叫聲，瞬間引發網友關注，影片在社群平台上爆紅，引來大量轉傳與討論。

隨著話題延燒，謝采吟的兒子也在社群平台發聲，替母親感謝網友支持。他表示：「我媽媽終於爆紅了，她是一個非常善良、謙和的人，從小就喜歡唱歌，也常學羊叫聲逗我們開心。有能力之後，她一直努力精進自己，直到去年終於發行了自己的歌曲。」

謝采吟的兒子也在社群平台發聲，替母親感謝網友支持。（翻攝自Threads）謝采吟的兒子也在社群平台發聲，替母親感謝網友支持。（翻攝自Threads）

他也提到，網路上不少人覺得這首歌很搞笑、很迷因，但作品剛推出時，身邊其實有不少人聽到落淚，「因為真的很感動，媽媽終於圓了年輕時的夢想。」最後他轉達母親的心情，感謝不論喜歡或不喜歡、願意關注她的每一位網友，「她現在還很震驚怎麼會突然爆紅，也想跟年輕人說，謝謝大家這麼喜歡這首歌。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中