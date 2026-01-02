《羊咩咩》女星跨年爆紅全台灣 帥兒揭秘辛轉達真實心情

謝采吟演唱自創曲《羊咩咩》，活靈活現的學起羊叫聲，瞬時成為迷因在網上瘋傳。（翻攝自東港好鎮YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌手謝采吟在跨年晚會演唱自創曲《羊咩咩》，活靈活現模仿羊叫聲，畫面逗趣，意外在網路上掀起熱潮，迅速成為迷因瘋傳。謝采吟當晚演唱自創曲《羊咩咩》，自然又生動地模仿羊叫聲，瞬間引發網友關注，影片在社群平台上爆紅，引來大量轉傳與討論。

隨著話題延燒，謝采吟的兒子也在社群平台發聲，替母親感謝網友支持。他表示：「我媽媽終於爆紅了，她是一個非常善良、謙和的人，從小就喜歡唱歌，也常學羊叫聲逗我們開心。有能力之後，她一直努力精進自己，直到去年終於發行了自己的歌曲。」

謝采吟的兒子也在社群平台發聲，替母親感謝網友支持。（翻攝自Threads）

他也提到，網路上不少人覺得這首歌很搞笑、很迷因，但作品剛推出時，身邊其實有不少人聽到落淚，「因為真的很感動，媽媽終於圓了年輕時的夢想。」最後他轉達母親的心情，感謝不論喜歡或不喜歡、願意關注她的每一位網友，「她現在還很震驚怎麼會突然爆紅，也想跟年輕人說，謝謝大家這麼喜歡這首歌。」

