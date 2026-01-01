全台跨年MVP主持人A-Lin娜魯7-11 竟喚出本尊回應

A-Lin被網友封為全台跨年晚會「MVP主持人」。（資料照，台東縣政府提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后A-Lin在台東跨年晚會上表現可圈可點，讓網友覺得很鬧的是A-Lin唱《娜魯灣情歌》時，亂改歌詞唱成「娜魯ONE 娜魯TWO 娜魯THREE ...娜魯7-11」，沒想到竟成功釣出7-11小編回應。

當時A-Ling說自己到台東國際地標海濱公園彩排時，勾起很多年輕時代約會回憶，自爆在哪個位置約會，還笑爆當時約會對象讓她喝「維士比」，逗笑全場觀眾。接著她就在唱《娜魯灣情歌》時，亂改歌詞唱成「娜魯ONE 娜魯TWO 娜魯THREE ...娜魯7-11」，連歌后阿爆也大讚：「要被台東跨年笑死，不可能天生主持人群，原住民真的很鬧！」

沒想到這則報導成功釣出7-11小編，在Threads上神回應，「那魯one 那魯two 那魯灣 的seven eleven」並附上7-ELEVEN那魯灣門市圖片，讓脆友大呼：「開門音樂要改A-Lin版本的吧」，更有網友找到「原來這一家在烏來」。

7-11小編神回覆。（翻攝自Threads）

