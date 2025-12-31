自由電子報
蔡依林大巨蛋驚見神秘獻祭？音樂總監回應揭秘辛

蔡依林昨晚舉辦首場「PLEASURE」世界巡迴演唱會。（凌時差提供）蔡依林昨晚舉辦首場「PLEASURE」世界巡迴演唱會。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林昨晚在台北大巨蛋舉辦首場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，演出不僅叫好也叫座。本次擔任音樂總監的陳君豪在社群平台分享幕後製作秘辛，直言演唱會在音樂與整體呈現上的難度「真的蠻扯」，首場演出順利完成後，團隊成員彼此擁抱，讓他直呼「真心感動」。

陳君豪透露，在著手準備演唱會音樂前，導演與Jolin希望他先完整讀熟多達300頁的劇本，讓他直呼彷彿回到大學時期研讀英國文學。

正是因為如此，演唱會中無論是道具、畫面、動物、聲音或舞蹈等詮釋，皆有其設計意涵。不過Jolin並未設定標準答案，觀眾可透過反覆觀看，自行尋找與思考其中的脈絡。

陳君豪也感嘆，以Jolin這樣的資歷，仍持續創作新作品，甚至將新專輯中的多首歌曲納入演唱會歌單，讓他直呼「Respect」。此外，整場演唱會的音樂編曲幾乎全面重新調整，融合電影配樂、古典、搖滾與舞曲等多元元素，呈現出不同層次的聽覺體驗。

Jolin這次在大巨蛋連唱3天，首日演出過後就掀起許多討論，陳君豪不忘以幽默語氣寫道：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」

