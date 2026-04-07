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娛樂 最新消息

接穀雨6運大洗牌！3生肖「財官雙美」、5生肖「換軌」強運當頭

節氣清明後到殼雨之前的這15天，是年之中一年當中運勢轉折最明顯的時刻，過去不順的事，可能在這個月突然找到突破口；過去沒機會的事，可能在這個月出現轉機。（圖／Gemini） 節氣清明後到殼雨之前的這15天，是年之中一年當中運勢轉折最明顯的時刻，過去不順的事，可能在這個月突然找到突破口；過去沒機會的事，可能在這個月出現轉機。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你知道嗎？「清明後、穀雨前」這段時間，正是調整軌道、衝刺「命定大運」的關鍵時刻！

面對前幾個月的國際局勢及財經震盪，不少人對於「下一步」感到遲疑、無奈與徬徨，命理專家菲菲老師提醒，清明是「萬物皆潔齊而清明」，穀雨是「雨生百穀」，兩個節氣之間，正是天地之氣從「清明」走向「潤澤」的過渡期，也是許多人一年當中運勢轉折最明顯的時刻！

對於個人運勢而言，這是一個非常適合「轉換賽道」的時期：過去不順的事，可能在這個月突然找到突破口；過去沒機會的事，可能在這個月出現轉機。

菲菲老師進一步解釋，從五行生剋的角度來看，這段時間處於辰月之中。辰屬土，是水庫，也是墓庫，代表著「收納」與「歸藏」的能量，同時也蘊藏著「生發」與「成長」的潛力。這段時間最需要做的，就是看清楚自己「該往哪個方向前進」。無論是財運、事業、桃花、貴人、健康、人際，每個生肖都有屬於自己的最強領域，把這股能量用對地方，即便身處谷底，也能強勢反彈，正式開啟高光時刻！

【清明→穀雨．12生肖運勢重點】

➤鼠│財運爆發，眼光神準！

這段時間你對金錢的嗅覺特別靈敏，容易發現別人沒注意到的賺錢機會。但也因為身邊誘惑多，花錢的衝動會比平常更強。記住：進財靠眼光，守財靠紀律。適合整理財務、尋找副業機會，但不適合借錢給別人。

．宜：檢視投資組合、尋找額外收入來源。

．忌：衝動購物、為別人作保。

．開運小儀式：把錢包整理乾淨，鈔票同一方向放好。

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➤牛│事業翻紅，壓力變助力！

這段時間你在工作上的能見度變高了，但相對的，壓力也跟著來。長官或客戶會把燙手山芋丟給你，表面上看似麻煩，其實這是你證明自己能力的時刻──別人撐不住的，你撐住了，接下來的位置就是你的。不過要注意，這段時間容易因為責任感太重而答應超出負荷的事。

．宜：主動承接關鍵任務、記錄工作成果。

．忌：與同事抱怨主管、輕易承諾做不到的事。

．開運小儀式：週一早上擦乾淨辦公桌，放一支新筆。

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➤虎│貴人相挺，默默接住你！

這段時間你很容易遇到「默默幫助你」的人。可能是同事幫你擋了一道箭、朋友介紹了一個機會、甚至陌生人的一句話點醒你。這些貴人不會敲鑼打鼓地說「我來幫你」，而是在你最需要的時候，剛好出現。不過你也要注意：貴人往往出現在你放下身段的時候。太強勢、太愛面子，反而會把人推開。

．宜：多出門、多開口、多參加聚會。

．忌：拒絕別人的好意、什麼都想自己扛。

．開運小儀式：請身邊的人喝一杯飲料，感謝他們的陪伴。

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➤兔│桃花滿開，好人緣升溫！

不論單身或有伴，這段時間你的人際魅力都在上升。單身者容易在學習、進修、或日常固定路線中遇到聊得來的人——不是那種轟轟烈烈的一見鍾情，而是慢慢累積的好感。有伴者適合安排小旅行或深入談心，感情會明顯加溫。但要注意：不要因為一時感動就做重大承諾。

．宜：主動邀約、多參加小團體活動。

．忌：太快確認關係、在社群媒體上放太多私人情緒。

．開運小儀式：換一條新的圍巾或手環，讓自己煥然一新。

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➤龍│偏財入袋，接意外驚喜！

正財平穩，但偏財運相當不錯。這裡的偏財不只是中獎，更包括：收到意料之外的禮物、被請客、退稅、紅利、或是之前借出去的錢突然還回來。這段時間你對金錢的敏感度也提高了，適合嘗試新的理財管道或小額投資。但不適合孤注一擲──偏財是錦上添花，不是你的主力。

．宜：整理舊物變賣、嘗試新理財工具。

．忌：跟風投資、借錢給不熟的人。

．開運小儀式：把收到的意外之財存起來，不要馬上花掉。

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➤蛇│事業翻紅，獲長官青睞！

這段時間你在工作上的能見度特別高。長官會特別關注你——可能是被交付重要任務、被盯得很緊、或是突然有表現機會。壓力不小，但這也是你卡位的關鍵時刻。你的專業能力會被看見，只要穩穩地把事情做好，接下來就會有更好的位置在等你。注意：這段時間不要跟主管硬碰硬，順勢而為反而更順利。

．宜：主動回報進度、把小事做到完美。

．忌：在辦公室抱怨、跟同事比較考績。

．開運小儀式：穿深藍色或黑色的衣服上班，穩定能量。

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➤馬│貴人指路，機會藏在閒聊中！

你的貴人會出現在「你本來沒預期的地方」。可能是之前的同事、不太熟的朋友、甚至是你曾經幫助過的人。這段時間多出門、多開口、多參加聚會，機會往往藏在閒聊之中。但要記得：貴人幫你，你也要幫自己——不要把別人的好意當作理所當然。

．宜：參加聚會、主動聯繫久未聯絡的朋友。

．忌：拒絕邀約、把自己關在家裡。

．開運小儀式：隨身帶一枚50元硬幣，提醒自己「我值得」。

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➤羊│財運穩定，偏財加碼助攻！

正財穩定，偏財也有機會。特別適合處理「跟房子、家人、舊物」有關的錢財，例如：房屋修繕、家族資產整理、賣掉用不到的東西。但也容易因為心軟而花冤枉錢，借錢給別人的事要三思。這段時間你的金錢進出較頻繁，記帳會是很好的習慣。

．宜：整理家中舊物、規劃家庭開支。

．忌：借錢給朋友、因為人情而消費。

．開運小儀式：在家中的財位放一個小聚寶盆。

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➤猴│桃花浮現，但要慢一點！

這段時間你在感情上容易「想太多」。單身者容易錯判對方意圖，把友善當好感、或把好感當普通；有伴者容易因為小事鑽牛角尖。最好的方式是：不要猜，直接問。把力氣放在提升自己，反而更吸引人。桃花是有的，但需要你放慢腳步，看清楚再決定。

．宜：多運動、多閱讀、先把自己照顧好。

．忌：太快投入新關係、過度解讀對方的訊息。

．開運小儀式：每天睡前寫下一件「今天做得很好的事」。

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➤雞│工作求表現，但要管住嘴巴！

這段時間你在工作上的表達慾望特別強，腦袋裡有很多好點子，很想說出來。但要注意：說的方式太直接，反而會讓人覺得你在批評。這段時間適合「多做少說」，把成績做出來，自然有人會幫你宣傳。另外，文件、合約要多檢查一次，容易因為粗心而出錯。

．宜：埋頭做事、把成果具體呈現出來。

．忌：在會議上太過直接、急著反駁別人。

．開運小儀式：重要文件送出前，先放1個小時再檢查一次。

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➤狗│事業能見度提升，被看見的一年！

這段時間你在工作上容易「被看見」。可能是你默默做的事情突然被表揚、或是長官主動給你資源。但也要注意：表現越好，被期待越高。不要因為一時得意就答應超出負荷的事。穩定輸出，反而走得更遠。這段時間也適合爭取新的專案或職務調整。

．宜：主動爭取新任務、記錄自己的貢獻。

．忌：一次答應太多事、忽略原有的工作。

．開運小儀式：每完成一個任務，就在筆記本上打一個勾。

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➤豬│感情升溫，人際關係大開！

你的人際能量正在上升，但不是那種轟轟烈烈的桃花，而是「慢慢累積的好感」。單身者容易從朋友變成戀人——可能是認識一段時間的人，突然讓你有了不一樣的感覺。有伴者適合一起規劃未來，討論旅行、買房、或共同的興趣。但要注意：這段時間容易因為太放鬆而說錯話，重要的事還是要謹言慎行。

．宜：多跟老朋友見面、安排小旅行。

．忌：在開心的場合說出不該說的話。

．開運小儀式：請重要的人吃一頓飯，感謝他們的陪伴。

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菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆命理說法僅供參考☆

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