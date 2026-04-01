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「八點檔林志玲」背著軟飯尪搞一夜情 「鬧出人命」不知精主是誰

吳皓昇（右）、李沛綾在《豆腐媽媽》火力全開對戲，高強度情緒戲一次過關。（民視提供）吳皓昇（右）、李沛綾在《豆腐媽媽》火力全開對戲，高強度情緒戲一次過關。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕YT節目《娛樂超sk》直擊民視八點檔《豆腐媽媽》演員們拍攝現場的精彩花絮。吳皓昇與李沛綾上演激烈對手戲，兩人火力全開、情緒飽滿，竟一氣呵成完成「One Take」，讓現場工作人員驚呼連連。

吳皓昇（右）、李沛綾在《豆腐媽媽》火力全開對戲，高強度情緒戲一次過關。（民視提供）吳皓昇（右）、李沛綾在《豆腐媽媽》火力全開對戲，高強度情緒戲一次過關。（民視提供）

吳皓昇透露，拍攝前其實壓力不小，因為導演馮凱經常現場細修台詞，讓他一度擔心自己只能記住三分之一。不過正式開拍後，他笑說多虧李沛綾的精準詮釋，「她真的演得很欠打臉」，讓他瞬間進入角色，情緒與台詞自然湧現，「因為劇中真的恨她入骨，就知道該怎麼罵了」，靈感爆發之下，一整段怒罵台詞順順飆完。

吳皓昇在《豆腐媽媽》怒罵戲碼全情投入，罵到頭昏眼花、血壓飆升，演技爆發震撼全場。（民視提供）吳皓昇在《豆腐媽媽》怒罵戲碼全情投入，罵到頭昏眼花、血壓飆升，演技爆發震撼全場。（民視提供）

兩人默契十足的對戲也讓成果更加精彩。李沛綾分享，吳皓昇非常會「丟球」，讓她能順著情緒一路崩潰大哭，彼此情緒交疊之下，成功完成高強度的情緒戲碼。吳皓昇則坦言，一口氣飆罵其實相當消耗體力，「罵完走出去真的頭昏眼花，血壓瞬間升高」，但聽到現場掌聲與稱讚，才終於放下心中大石。

《豆腐媽媽》吳皓昇和范瑞君戲外搞笑擺拍。（民視提供）《豆腐媽媽》吳皓昇和范瑞君戲外搞笑擺拍。（民視提供）

范瑞君（左起）、王晴、李沛綾在《豆腐媽媽》互動逗趣。（民視提供）范瑞君（左起）、王晴、李沛綾在《豆腐媽媽》互動逗趣。（民視提供）

節目同時也捕捉到另一場家庭戲碼，由范瑞君飾演的婆婆帶補品到兒子入贅的王家，準備給媳婦王晴進補。李沛綾大讚范瑞君進組以來始終穩定專業，「從沒看過她焦慮」，展現資深演員的深厚功力。

范瑞君戲外逗趣喊「單字軒」，帶動全場模仿笑聲不斷，拍攝現場氣氛超歡樂。（民視提供）范瑞君戲外逗趣喊「單字軒」，帶動全場模仿笑聲不斷，拍攝現場氣氛超歡樂。（民視提供）

范瑞君則笑說，自己戲裡戲外都忍不住誇飾演兒子的李運慶帥氣，還常脫口喊出「單字軒」，逗得現場眾人爭相模仿，氣氛相當歡樂。她也分享，角色從一開始讓人討厭的婆婆，逐漸轉變為「白目卻可愛」的討喜人物，十分感謝觀眾支持。

此外，劇中最大謎團之一，就是王晴腹中孩子的生父究竟是誰，也引發熱議。對此，演員們笑稱連自己都不知道答案，劇情充滿變數；而飾演丈夫的李運慶更幽默表示：「希望是別人的，這樣才更有看頭！」

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