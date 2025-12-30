自由電子報
娛樂 最新消息

福原愛小三扶正！談再婚懷孕壓力「不習慣被罵」忐忑心聲全說了

福原愛近日亮相受訪時，不僅挺著大孕肚，更宣布再婚消息。（翻攝自《女性SEVEN》）福原愛近日亮相受訪時，不僅挺著大孕肚，更宣布再婚消息。（翻攝自《女性SEVEN》）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本前桌球國手福原愛近日公布再婚並懷孕的消息，但網路上的祝福聲浪相對零星，更多的則是冷眼與批評。面對外界關注，福原愛坦言其實並不習慣負面評論，更剖白吐露內心不安，直言「不想讓家人看到我被抨擊的樣子...」道盡再婚懷孕的壓力。

福原愛近日向日媒《女性セブンプラス》坦言在離婚的第4年選擇公開再婚與懷孕，其實自己的內心相當忐忑，也曾想過默默完成所有程序即可，但最終仍決定親自說明，因為自己若再不開口，反而可能引發更多揣測，「為了避免給周圍的人添麻煩，我覺得必須站出來。」她認為誠實說出來，至少不會留下謊言。

至於被問到是否已經習慣遭受批評，以及是否真的不在意輿論時，福原愛表態答案是否定的，因為只要一想到又要被罵，心裡還是會感到不安。她表示，雖然從小就活在鎂光燈下，但有了自己的家庭後，更不希望因為自己的事情影響家人，「我不會說請大家用溫暖的目光看待這次的再婚與懷孕」，但若能被溫柔對待，她則表示「我還是會很開心！」

