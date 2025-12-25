後悔了？WINTER狂遮情侶刺青 韓媒狠酸：愛柾國很累吼

aespa的WINTER（右）出席SBS歌謠大戰把刺青遮住。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國兩大天團「BTS」防彈少年團、aespa的WINTER傳出戀情，雖然雙方都沒承認，但也沒否認，近期遮遮掩掩反而被網友狠酸是心虛，今天（25日）WINTER出席SBS歌謠大戰，還刻意把刺青遮住，簡直是此地無銀三百兩。

aespa今天出席在仁川舉行的SBS歌謠大戰，WINTER身穿露肩禮服現身紅毯，兩隻手臂也沒有用衣物蓋住，當然立刻吸引現場韓國媒體注意，不過仔細一看，WINTER手臂上的三個狗狗刺青明顯看得出上面有掩蓋的痕跡。韓國媒體也沒在客氣，紛紛狠酸，「對情侶刺青後悔了嗎」、「跟柾國談戀愛壓力很大吼？」

BTS防彈少年團的柾國最近遮住左手臂的畫面，引來討論。（翻攝自X）

事實上，她在被爆出與柾國的戀情後，就不停遮掩該刺青，先前柾國在影片中僅露出滿是刺青的右臂，不惜露點、衣衫不整，也沒有脫掉疑似有情侶刺青的左臂，同樣引發討論。不過粉絲護主心切，強調柾國只是右手塗藥才沒辦法遮衣服，左手臂才沒有情侶刺青，柾國才不可能把要留給ARMY（粉絲名）的重要左手刺上情侶刺青，不過到底有沒有刺青？有沒有交往，看來只有當事人最清楚。

