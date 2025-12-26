自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

朱孝天爭議連環爆！狂嗆團員波及阿信 「F4合體破局」懶人包一次看

〔記者邱奕欽／台北報導〕F4睽違多年合體獨缺朱孝天，不僅爆出內部風波，更與相信音樂撕破臉，後續推出的新歌、巡演更變成「F3」。然而，朱孝天近日來多次在網路上發言，過程中不但狂嗆其餘3名團員，甚至波及到五月天主唱阿信，風波持續延燒未歇。《自由時報》為讀者整理事件發展重點，快速了解整起風波的時間脈絡。

朱孝天（左起）近日點名開嗆F3言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」。（翻攝自微博）朱孝天（左起）近日點名開嗆F3言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」。（翻攝自微博）

【五月天演唱會合體　F4久違同台掀回憶殺】

F4在五月天的演唱會上睽違多年登台聚首，言承旭、周渝民、吳建豪以及朱孝天合唱成名曲《流星雨》，成為當晚最大亮點，也讓粉絲們對F4是否能正式重聚燃起高度期待。

【合體後現裂痕 內部溝通不順　說法逐漸分歧】

演唱會落幕後，朱孝天多次透過直播與社群坦言，F4合體在溝通層面面臨困難；但團隊端與其他成員陣營則對外表示「仍在規劃中」，雙方說法不一，讓粉絲間出現不安與揣測。

【直播預告新歌惹爭議 脫口未公開資訊掀內部震盪】

朱孝天隨後在直播中，不實透露已試唱、錄製新歌，並提及公司期望成員以團體為重等未公開資訊，他的相關說法被外界解讀為提前曝光尚未定案內容，也被視為影響整體布局的重要轉折點。

【巡演方向定調 相信音樂證實改為F3】

隨後，相信音樂證實原先規劃的F4相關巡演與作品，將改由其餘3名成員以F3形式進行，等同宣告朱孝天未納入後續計畫。

【發言波及阿信　質疑「希望合體」只是場面話】

在F3巡演定調後，朱孝天仍多次透過網路發言表達不滿，其中一段於粉絲群組中的對話外流，被指波及五月天阿信。朱孝天在訊息中提到，外界常轉述阿信「希望F4能合體」的說法，但他認為相關言論僅是場面話，聽聽就好，不必過度解讀。相關發言曝光後，引發粉絲議論，也讓風波從團體內部延燒至 、五月天。

【狂嗆F3團員「悶聲發大財」】

朱孝天與相信音樂關係決裂後連番發言開砲，近日更在個人粉絲群組中點名F3的言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」，直言對方在自己遭受網路攻擊期間，仍選擇站上舞台演出，讓他無法釋懷。針對有粉絲期待F4重組時，朱孝天僅冷淡反問「我都被網暴成這樣了，他們3個還是選擇了在台上悶聲發大財，你說如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂地演出嗎？」他也坦言，自己已經「演不出那種感覺了」，直指未來恐怕不會再與其餘3人同台。

【粉絲群發言外流 點名大麥、質疑黃牛問題】

2025年12月，朱孝天於粉絲群組中的私下發言遭截圖流出，其中提及對中國售票平台大麥與黃牛之間關係的質疑，引發中國網友與業界高度關注，爭議迅速擴散。

【大麥反擊否認指控 強調依法營運】

大麥隨即發聲明澄清，強調平台僅提供售票服務，對黃牛行為零容忍，並依據《紅星新聞》報導指出，已蒐集相關資料，保留依法追究不實言論責任的權利。

【12月25日深夜 朱孝天道歉止血】

朱孝天一改先前強硬態度，昨（25日）深夜發出聲明正式道歉，他坦承自己因情緒失控，在私下對話中發表不妥言論，對造成誤解與社會資源耗損致歉，並澄清相關政治性內容「與事實不符」，向大眾與相關單位表達歉意，為連日風波暫時畫下句點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中