朱孝天爭議連環爆！狂嗆團員波及阿信 「F4合體破局」懶人包一次看

〔記者邱奕欽／台北報導〕F4睽違多年合體獨缺朱孝天，不僅爆出內部風波，更與相信音樂撕破臉，後續推出的新歌、巡演更變成「F3」。然而，朱孝天近日來多次在網路上發言，過程中不但狂嗆其餘3名團員，甚至波及到五月天主唱阿信，風波持續延燒未歇。《自由時報》為讀者整理事件發展重點，快速了解整起風波的時間脈絡。

朱孝天（左起）近日點名開嗆F3言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」。（翻攝自微博）

【五月天演唱會合體 F4久違同台掀回憶殺】

F4在五月天的演唱會上睽違多年登台聚首，言承旭、周渝民、吳建豪以及朱孝天合唱成名曲《流星雨》，成為當晚最大亮點，也讓粉絲們對F4是否能正式重聚燃起高度期待。

【合體後現裂痕 內部溝通不順 說法逐漸分歧】

演唱會落幕後，朱孝天多次透過直播與社群坦言，F4合體在溝通層面面臨困難；但團隊端與其他成員陣營則對外表示「仍在規劃中」，雙方說法不一，讓粉絲間出現不安與揣測。

【直播預告新歌惹爭議 脫口未公開資訊掀內部震盪】

朱孝天隨後在直播中，不實透露已試唱、錄製新歌，並提及公司期望成員以團體為重等未公開資訊，他的相關說法被外界解讀為提前曝光尚未定案內容，也被視為影響整體布局的重要轉折點。

【巡演方向定調 相信音樂證實改為F3】

隨後，相信音樂證實原先規劃的F4相關巡演與作品，將改由其餘3名成員以F3形式進行，等同宣告朱孝天未納入後續計畫。

【發言波及阿信 質疑「希望合體」只是場面話】

在F3巡演定調後，朱孝天仍多次透過網路發言表達不滿，其中一段於粉絲群組中的對話外流，被指波及五月天阿信。朱孝天在訊息中提到，外界常轉述阿信「希望F4能合體」的說法，但他認為相關言論僅是場面話，聽聽就好，不必過度解讀。相關發言曝光後，引發粉絲議論，也讓風波從團體內部延燒至 、五月天。

【狂嗆F3團員「悶聲發大財」】

朱孝天與相信音樂關係決裂後連番發言開砲，近日更在個人粉絲群組中點名F3的言承旭、周渝民、吳建豪「悶聲發大財」，直言對方在自己遭受網路攻擊期間，仍選擇站上舞台演出，讓他無法釋懷。針對有粉絲期待F4重組時，朱孝天僅冷淡反問「我都被網暴成這樣了，他們3個還是選擇了在台上悶聲發大財，你說如果真的見面了，還能一起沒有任何芥蒂地演出嗎？」他也坦言，自己已經「演不出那種感覺了」，直指未來恐怕不會再與其餘3人同台。

【粉絲群發言外流 點名大麥、質疑黃牛問題】

2025年12月，朱孝天於粉絲群組中的私下發言遭截圖流出，其中提及對中國售票平台大麥與黃牛之間關係的質疑，引發中國網友與業界高度關注，爭議迅速擴散。

【大麥反擊否認指控 強調依法營運】

大麥隨即發聲明澄清，強調平台僅提供售票服務，對黃牛行為零容忍，並依據《紅星新聞》報導指出，已蒐集相關資料，保留依法追究不實言論責任的權利。

【12月25日深夜 朱孝天道歉止血】

朱孝天一改先前強硬態度，昨（25日）深夜發出聲明正式道歉，他坦承自己因情緒失控，在私下對話中發表不妥言論，對造成誤解與社會資源耗損致歉，並澄清相關政治性內容「與事實不符」，向大眾與相關單位表達歉意，為連日風波暫時畫下句點。

