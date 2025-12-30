自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

神秘嘉賓是爸爸！博恩父子同框聊失智 網：笑臉神複製

博恩最新一集「博音」找來爸爸擔任嘉賓。（翻攝YouTube）博恩最新一集「博音」找來爸爸擔任嘉賓。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員「博恩」曾博恩除了舞台表演外，也長期經營個人 Podcast 節目《博音》。昨（29）日他上傳最新一集節目，神秘來賓身分曝光後令聽眾驚喜不已，竟是他的父親、失智預防專家曾文毅醫師，父子首度在節目中同框對談，內容兼具專業與情感，引發網友熱烈討論。

曾文毅醫師長年投入「逆轉腦年齡」相關研究，也是推廣失智預防的重要推手。他在節目中透露，自己會選擇投入失智研究領域，與個人經歷密切相關，因為他本身就是失智者家屬。談及過往心境，他坦言那段經歷相當沉重，「看著他沒辦法好，我也無能為力，最後就離開了」，一席話流露出身為家屬的無助與哀傷。

節目中，博恩也分享自己的近況，表示自己目前35歲，卻已明顯感受到認知功能下降。他直言自己清楚原因，因為今年開始在淡水河進行划水訓練時，時常不慎讓頭部直接撞擊水面，回家後會出現頭暈、類似腦震盪的狀況，最近也感覺記憶力衰退、判斷力變慢。

對此，曾文毅醫師半開玩笑、卻語氣明確地指出：「這絕對是將來失智的風險。」他也建議兒子進行腦齡檢測，並到自己成立的愛腦中心，接受結合認知訓練與體能活動的「雙作業運動」。

曾文毅也在節目中提醒，失智症其實在日常生活中早有警訊，例如情緒變得不穩定、容易暴躁易怒，或是消費方式突然出現明顯改變等行為異常，都可能是需要提高警覺的徵兆。

值得一提的是，博恩事前曾預告該集節目將邀請一位「神秘嘉賓」，播出後揭曉竟是父親，讓不少聽眾直呼驚喜。節目尾聲，博恩感性表示：「非常開心，在今年底跟爸爸有講到話。」簡單一句話也讓不少網友感到溫馨動容。

網友表示博恩與爸爸（圖）笑容一模一樣。（翻攝YouTube）網友表示博恩與爸爸（圖）笑容一模一樣。（翻攝YouTube）

父子倆在節目中的互動自然，笑容與神韻更被網友讚嘆「根本一模一樣」，紛紛留言表示畫面療癒、內容有深度，也讓失智預防議題以更貼近生活的方式，被更多人看見與重視。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中