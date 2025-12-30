神秘嘉賓是爸爸！博恩父子同框聊失智 網：笑臉神複製

博恩最新一集「博音」找來爸爸擔任嘉賓。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員「博恩」曾博恩除了舞台表演外，也長期經營個人 Podcast 節目《博音》。昨（29）日他上傳最新一集節目，神秘來賓身分曝光後令聽眾驚喜不已，竟是他的父親、失智預防專家曾文毅醫師，父子首度在節目中同框對談，內容兼具專業與情感，引發網友熱烈討論。

曾文毅醫師長年投入「逆轉腦年齡」相關研究，也是推廣失智預防的重要推手。他在節目中透露，自己會選擇投入失智研究領域，與個人經歷密切相關，因為他本身就是失智者家屬。談及過往心境，他坦言那段經歷相當沉重，「看著他沒辦法好，我也無能為力，最後就離開了」，一席話流露出身為家屬的無助與哀傷。

節目中，博恩也分享自己的近況，表示自己目前35歲，卻已明顯感受到認知功能下降。他直言自己清楚原因，因為今年開始在淡水河進行划水訓練時，時常不慎讓頭部直接撞擊水面，回家後會出現頭暈、類似腦震盪的狀況，最近也感覺記憶力衰退、判斷力變慢。

對此，曾文毅醫師半開玩笑、卻語氣明確地指出：「這絕對是將來失智的風險。」他也建議兒子進行腦齡檢測，並到自己成立的愛腦中心，接受結合認知訓練與體能活動的「雙作業運動」。

曾文毅也在節目中提醒，失智症其實在日常生活中早有警訊，例如情緒變得不穩定、容易暴躁易怒，或是消費方式突然出現明顯改變等行為異常，都可能是需要提高警覺的徵兆。

值得一提的是，博恩事前曾預告該集節目將邀請一位「神秘嘉賓」，播出後揭曉竟是父親，讓不少聽眾直呼驚喜。節目尾聲，博恩感性表示：「非常開心，在今年底跟爸爸有講到話。」簡單一句話也讓不少網友感到溫馨動容。

網友表示博恩與爸爸笑容一模一樣。

父子倆在節目中的互動自然，笑容與神韻更被網友讚嘆「根本一模一樣」，紛紛留言表示畫面療癒、內容有深度，也讓失智預防議題以更貼近生活的方式，被更多人看見與重視。

