自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林俊傑從不認愛！情史驚見大咖女神 網紅七七收服才子驚呆全網

林俊傑帶著女友七七「見父母」。（翻攝自IG）林俊傑帶著女友七七「見父母」。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／綜合報導〕44歲「JJ」林俊傑的情史豐富，身為創作才子的他緋聞對象多，不過他從不正面談論感情，唯一低調承認過的圈外女友是模特兒陳立泠，兩人交往9個月後分手，而這次他大動作認愛中國網紅七七，可見七七在他心目中的地位，網路上的討論也迅速炸鍋。

七七是知名網紅。（翻攝自IG）七七是知名網紅。（翻攝自IG）

細數林俊傑過去的感情路，他曾公開追求田馥甄未果，並與「Weather Girls」成員林采薇有過一段約4年的戀情；分手後他和女模陳立泠交往，還曾被本報直擊一起看電影，陳立泠假裝跌倒，將手中保特瓶內的水潑向記者，事後雖然出面道歉，但已對林俊傑的形象造成影響，林俊傑便迅速斬斷戀情。

林俊傑年底報喜訊認愛。（翻攝自IG）林俊傑年底報喜訊認愛。（翻攝自IG）

此外，林俊傑還與「台大五姬」的翁滋蔓、台劇女神高宇蓁、同門的金莎都傳過緋聞，不過他一律以「只是好朋友」、「兄妹情」回應，雖然打死不認緋聞，但林俊傑曾大方承認自己暗戀田馥甄10年，還在演唱會上唱《豆漿油條》示愛過。

林俊傑（左）曾在演唱會上公然對田馥甄（右）示愛。（資料照，記者王文麟攝）林俊傑（左）曾在演唱會上公然對田馥甄（右）示愛。（資料照，記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中