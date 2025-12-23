自由電子報
娛樂 最新消息

道奇王牌投手山本由伸爆分手辣模 拒絕認愛理由曝光

道奇王牌投手山本由伸（左）傳出與女模Niki今年初分手。（本報合成圖，翻攝自X）道奇王牌投手山本由伸（左）傳出與女模Niki今年初分手。（本報合成圖，翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕洛杉磯道奇王牌投手兼2025世界大賽MVP得主山本由伸，近期戀情備受外界關注。先前網路瘋傳她與模特兒「Niki」丹羽仁希熱戀中，甚至有求婚照片曝光，近日卻驚傳兩人已分手，且世界大賽期間傳出「疑似Niki現身影片」，如今也被證實女主角並非Niki。

2024年山本由伸與Niki一同逛街的照片在網路流傳。（翻攝自X）2024年山本由伸與Niki一同逛街的照片在網路流傳。（翻攝自X）

2024年11月山本由伸與Niki傳出戀愛ing，當時美國的狗仔拍到2人一同在洛杉磯高級購物區羅德歐大道開心購物，兩人交往傳言四起。由於Niki曾經參加戀愛實境節目《Terrace House》（雙層公寓），外型亮眼的她迅速吸引觀眾目光，被封為節目史上第一美。此外，Niki也從2017～2019年連續3年入選「全球100名最美面孔」，因此知名度頗高。

美國體育主播拍下道奇親友團列隊進入球場，當時一名長髮美女被懷疑是丹羽仁希，如今友人發聲否認。（翻攝自IG）美國體育主播拍下道奇親友團列隊進入球場，當時一名長髮美女被懷疑是丹羽仁希，如今友人發聲否認。（翻攝自IG）

今年世界大賽結束後，美國媒體記者曾在社群網站上傳一段影片，畫面中道奇球員大嫂團及相關人是在球場通道行走，一名戴著黑色帽子的長髮女子被外界指稱為Niki，但事實上山本由伸與Niki在2025年關係並未有新進展，且日媒也指出該女子根本和Niki是不同的人，更進一步表示Niki在世界大賽期間未曾前往美國，2人關係早在2025年初就結束。

這段戀情從開始到結束，當事人都未曾出面否認交往或分手，所以沒有公開認愛當然也不會特別發出聲明宣布分手，且目前2人仍是朋友，外界認為應是和平分手。

Niki從2017～2019年連續3年入選「全球100名最美面孔」，知名度頗高。（翻攝自X）Niki從2017～2019年連續3年入選「全球100名最美面孔」，知名度頗高。（翻攝自X）

