周星馳御用綠葉！少林足球「大師兄」黃一飛84歲近況曝光

黃一飛年近84歲，接受採訪時仍十分有精神。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕還記得電影《少林功夫》的大師兄黃一飛嗎？即將邁入84歲的他，今（23日）罕見接受香港電視台採訪，近幾年身形「腫」了一大圈的他，比起「大師兄」時期足足胖了50磅（至少22公斤），搶眼的啤酒肚，令不少關心他的粉絲，都希望他能減重成功。

黃一飛因出演《少林足球》的大師兄一角，成功拿下該年度香港電影金像獎、香港電影金紫荊獎的最佳男配角。（翻攝自YT）

和吳孟達、黃一山齊名，被喻為「星馳御用綠葉」的黃一飛，在成為電影咖之前，大多在電視劇擔任配角或跑龍套，1990年才真正踏進電影圈。繼1991年的《與龍共舞》之後，黃一飛後來多次演出周星馳電影系列，包括《九品芝麻官》、《破壞之王》、《百變金剛（港譯百變星君）》等；2001年他在《少林足球》裡飾演喜劇感十足的大師兄後，一招「鐵頭功」不僅讓他紅遍中港台三地，也讓他拿到該年度香港電影金像獎、香港電影金紫荊獎的最佳男配角。

請繼續往下閱讀...

黃一飛（左）今年曾出現在星爺（右）《少林女足》拍攝片場。（翻攝自微博）

曾一度和周星馳鬧翻、分道揚鑣的黃一飛，今年被拍到出現在《少林女足》片場，傳言可能出演其中一角，不過兩人都沒親口證實。而他今在接受電視台採訪時，雖然承認自己的腿腳確實不如年輕時利索，出入也需要靠電動代步車（動力輪椅），但他自認還是心態還是很年輕（香港話自稱「後生」），若有戲拍，他不會輕言退休。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法