娛樂 最新消息

法國性感小野貓碧姬芭杜過世享壽91歲 馬克宏發文哀悼

碧姬芭杜個人IG昨發文悼念她的過世。（翻攝自IG）碧姬芭杜個人IG昨發文悼念她的過世。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕享譽全球、有「性感小野貓」封號的法國傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot），28日經「碧姬芭杜基金會」（Fondation Brigitte Bardot）證實她過世消息，享耆壽91歲。隨著她的逝世，法國各界紛紛表達哀悼，其中包括法國總統馬克宏。

馬克宏透過社群平台X發文哀悼表示：「她的電影、她的嗓音、她耀眼的名聲、她的名字縮寫、她的悲傷、她對動物的無私熱愛、以及那化身為瑪麗安娜的容顏；碧姬芭杜象徵自由生活，她代表法式生活，散發普世光輝，感動了我們，我們緬懷這位世紀傳奇。」

而「碧姬芭杜基金會」聲明中也指出，碧姬芭杜在演藝事業巔峰時選擇離開鎂光燈，將人生後半場奉獻給動物保護與公益行動，她的逝世，象徵一個世代正式落幕。

綜合外電報導，碧姬芭杜最早被時尚雜誌發掘為模特兒，1952年穿著比基尼演出首部電影《浪海情姝》奠定性感女神地位。碧姬芭杜與瑪麗蓮夢露並稱西方流行文化性感象徵，也被視為性解放代表人物之一，亦曾前往美國好萊塢發展，與寇克道格拉斯等影星合作。

 

