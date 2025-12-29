自由電子報
娛樂 最新消息

善財法師《黑白大廚2》一戰成話題 松子料理征服安成宰

善財法師參與《黑白大廚2》一戰成名。（翻攝自IG、Netflix，合成圖）善財法師參與《黑白大廚2》一戰成名。（翻攝自IG、Netflix，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級戰爭2》白湯匙、「寺廟料理名匠」善財法師與「去紐約的豬肉湯」進行第二回合1對1「黑白對決」中遺憾落敗，令人惋惜。

兩人以料理食材「加平松子」進行對決，身為同樣「修行中的料理人」，將各自的人生修為融入料理之中，在彼此尊重的氛圍下完成一場精彩對決。

善財法師分享參與節目感言，表示「日常生活的一切都是修行。深思熟慮後參加了《黑白大廚》，因此遇見99位修行者。無論與誰對決，我都尊重他們的實力。希望大家都能透過這個節目對自己的料理感到驕傲，並為更多人的幸福而料理。」

善財法師（右）對決「去紐約的豬肉湯」。（翻攝自Netflix）善財法師（右）對決「去紐約的豬肉湯」。（翻攝自Netflix）

主廚安成宰對善財法師以加平松子製作的料理給予高度評價，表示：「真的非常好吃。我吃到麵的瞬間就想：『啊，就是這個。』這道料理是無法被擊敗的，不只是味道，連香氣都非常出色」。

《黑白大廚2》在Netflix全球TV節目類別中奪冠，不僅在韓國，在香港、台灣、新加坡皆拿下第1名，再次證明自身強大影響力；30日公開第8至10集，明年1月6日上架第11、12集、1月13日播出最終第13集。

