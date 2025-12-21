自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《大濛》遭PTT電影版封殺！網兩派戰翻：這是戒嚴嗎

柯煒林、方郁婷演出的《大濛》遭PTT電影版封殺。（華文創提供）柯煒林、方郁婷演出的《大濛》遭PTT電影版封殺。（華文創提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳玉勳執導的電影《大濛》獲得金馬11項提名，最後抱走最佳劇情片等4項大獎（不含觀眾票選獎），電影題材與白色恐怖有關，自上映以來話題不斷，今天（21日）PTT電影版宣布禁發《大濛》相關新聞，引來網友正反兩極意見。

《大濛》遭PTT電影版禁發。（翻攝自PTT）《大濛》遭PTT電影版禁發。（翻攝自PTT）

PTT電影版的版主今天早上發文，指出：「大濛11／27上映，現在12／21，宣傳已經足夠，相關新聞下面常常都是政治推文吵架，罵藍罵綠罵白都有，相聞禁發，發的砍除，水桶三天，不累加，過去新聞不會砍除，心得文能發（但會看內容決定是否空洞洗版引戰）。」

下面鄉民反應兩極，有網友大讚，「德政」、「支持全禁啊」、「板主英明！」、「政治電影有政治宣傳用意，本來就該禁一禁」、「水～政治電影滾一邊」、「德政，傻逼真的超多，不管哪個立場」、「支持，明顯有計畫的在洗，太刻意了」、「支持版主連這裡也要看到政治口水真的很煩」、「板主有在處理就給推」。

也有人提出反對，「處理不了政治推文只好拿電影開刀，呵呵」、「板主開這個先例，以後有政治立場不同就互相吵架，那是不是就要禁止該電影討論？」、「悲情城市也是政治電影，以後是不是也要禁發？」、「太扯了吧，不去禁吵架，限制電影？？」、「這處理方式真的有夠搞笑」、「宣布電影板戒嚴比較直接」、「大濛熱映引發電影板戒嚴，何其諷刺」、「我還以為我在牆國」、「禁評是你」。

部分鄉民也對版主提出建議：「請版主明定宣傳期的長度幾天，與亂吵的標準吧」、「請版主三思啊… 這樣是不是全部新聞都要禁？」、「請板主定規則啊」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中