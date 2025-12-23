炎亞綸認與阿本交往9年！首曝戀情細節與分手關鍵

炎亞綸首度曝光與阿本交往細節。（資料照；晴空鳥提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星炎亞綸近日登上薔薔主持的節目《薔栗膠》，罕見鬆口談及塵封多年的感情往事，一段過去始終未被完整說明的戀情，也在節目中首度被他親口證實。炎亞綸坦言，自己曾與圈內好友阿本交往長達9年，這不僅是他歷來最長的一段關係，也是一段深刻影響他人生的情感經驗。

回顧這段感情，炎亞綸並未將分手歸咎於外界常見的背叛或第三者，而是直指兩人「走到了沒有答案的階段」。他表示，彼此其實給過對方無數次機會，但隨著時間拉長，生活裡的磨合反而變得更加困難，從隱私界線、情緒表達到相處節奏的不同，原本能包容的小事逐漸演變成反覆爭執的導火線，感情也在一次次拉扯中慢慢消耗。

炎亞綸也提到，當年兩人交往的時空背景，對感情走向影響甚鉅。在同志議題尚未被社會普遍理解的年代，無法公開、沒有婚姻藍圖，讓未來顯得模糊不清。他形容，那是一種「已經像家人，卻不知道下一步在哪」的狀態。為了替生活找到新的支點，兩人曾一起養狗，希望替感情注入新的意義，但最終仍無法跨過對未來的迷惘。分手後，狗狗由阿本照顧，他則不時前往探望，情感轉換成另一種形式的牽繫。

談到相處過程中的衝突，炎亞綸語氣多了幾分自嘲。他形容當年的爭吵場面宛如八點檔上演，雙方情緒一來誰也不讓誰，甚至曾發生「流血事件」，還有一次阿本氣到砸壞他新買的液晶電視，遙控器直接卡進螢幕裡，畫面荒謬又失控。儘管如此，他仍強調，這段關係最後沒有變成仇人，而是選擇成熟收尾，彼此退回朋友的位置。

