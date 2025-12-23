自由電子報
娛樂 電視

男星拍吻戲忘情伸舌頭 蘇晏霈認了「被嚇到」親吐攤牌過程

李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強合體宣傳《豆腐媽媽》。（記者陳奕全攝）李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強合體宣傳《豆腐媽媽》。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神蘇晏霈在民視《豆腐媽媽》飾演「百萬房仲女王」，戲裡為了扛起家計、支持老公李運慶圓畫家夢，不僅業績衝第一，還甘願犧牲自己，沒想到最後卻換來丈夫外遇背叛。她今（23日）與李運慶、曾智希、陳志強合體宣傳新戲，預告接下來將有突破性演出。

蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》飾演「百萬房仲女王」，扛起家計支持老公李運慶（右）圓畫家夢。（記者陳奕全攝）蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》飾演「百萬房仲女王」，扛起家計支持老公李運慶（右）圓畫家夢。（記者陳奕全攝）

蘇晏霈劇中為了挽回婚姻，穿上性感睡衣試圖重燃愛火，沒想到卻和飾演小三的王晴「撞款」，讓李運慶夾在兩人之間五味雜陳。雖然是八點檔熟悉的外遇設定，但《豆腐媽媽》仍在細節上做出新變化，讓情感張力更升級。

蘇晏霈分享一段印象深刻的拍攝親密戲經驗。（記者陳奕全攝）蘇晏霈分享一段印象深刻的拍攝親密戲經驗。（記者陳奕全攝）

聊到親密戲，蘇晏霈分享一段讓她印象深刻的經驗，曾在拍吻戲時遇到男演員太入戲，忘情伸出舌頭，讓她當場嚇壞，只能牙齒緊咬不放，才沒變成舌吻。事後還是其他演員提醒，她才確認不是錯覺。雙方後來攤開來溝通，對方也道歉表示是不小心，兩人解開誤會，之後仍持續合作。

李運慶對拍吻戲並不排斥，但一定會事前向老婆報備。（記者陳奕全攝）李運慶對拍吻戲並不排斥，但一定會事前向老婆報備。（記者陳奕全攝）

李運慶則表示，自己和老婆洪詩都是演員，對拍吻戲並不排斥，但一定會事前報備，「拍吻戲就是嘴唇接觸，不會伸舌頭」。他也提到，10月才迎來第二個女兒「那那」，進八點檔拍戲期間，老婆在家一打二相當辛苦，常在半夜聽到孩子哭聲，下一秒就看到洪詩哄小孩的背影，讓他又心疼又感動，也默默告訴自己一定要好好補償老婆。

蘇晏霈主演的《好運來》今晚播出精彩完結篇，感性向觀眾道謝。（記者陳奕全攝）蘇晏霈主演的《好運來》今晚播出精彩完結篇，感性向觀眾道謝。（記者陳奕全攝）

另外，蘇晏霈主演的《好運來》今晚播出精彩完結篇，她也感性向觀眾道謝。她透露，這次在《豆腐媽媽》與謝瓊煖首次正式對戲，一開始其實很緊張，但在導演馮凱引導下，大家很快進入狀況，火花十足，也讓她相當期待後續劇情播出。

