娛樂 最新消息

朱孝天拒合體暗藏心聲？內幕指他其實想回F4

五月天促成F4合體，阿信和言承旭、吳建豪、周渝民一起完成演唱會。（相信音樂提供）五月天促成F4合體，阿信和言承旭、吳建豪、周渝民一起完成演唱會。（相信音樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕F4原班人馬原定於今年12月二度合體，於上海舉辦《F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會》，未料演出名單曝光後卻出現變數。除了五月天阿信、周杰倫助陣外，F4僅見言承旭、吳建豪與周渝民三人，「F3」合體卻獨缺朱孝天，就連新歌《恆星不忘 Forever Forever》MV也未見其身影，讓粉絲錯愕不已。

朱孝天對F4合體一事態度備受關注，缺席演出掀起諸多揣測。（翻攝自IG）朱孝天對F4合體一事態度備受關注，缺席演出掀起諸多揣測。（翻攝自IG）

對於缺席原因，朱孝天日前拍影片回應，透露自己在溝通過程中拒絕了三項要求，隨後便與相信音樂營運長謝芝芬失去聯繫，直到新聞曝光才得知自己「被退出」，對此感到相當無奈。不過他的說法並未獲得網友一致支持，留言區反而出現不少酸言，直言「沒有朱更好看」、「像便當裡的三色豆」，輿論持續延燒。

事實上，F4成員間不合的傳聞早已流傳多年。命理師沈嶸也出面解析團體關係，指出朱孝天與其他成員緣分普通，唯獨與言承旭屬於「刑剋」關係，性格與做事方式特別不對盤。她也提及，朱孝天過去曾公開表示「城府不及Jerry」，以及2019年在節目中被問及是否不合時，直接回應「是啊」，都曾讓言承旭場面尷尬，也加深外界對團體失和的印象。

命理師沈嶸解析F4合體變數，點出朱孝天內心其實仍想回歸。（沈嶸提供）命理師沈嶸解析F4合體變數，點出朱孝天內心其實仍想回歸。（沈嶸提供）

沈嶸分析，朱孝天內心並非不想合體，而是長期感到在團體中需要不斷配合他人，尤其覺得資源與焦點多集中在言承旭身上，自己的想法與需求總被放在最後。此次合體因多了阿信與周杰倫，被視為難得的舞台與轉機，也讓朱孝天一度對參與充滿期待，認為是事業第二春的重要機會。只是他與艾姐在溝通上同樣存在衝突，導致局面走向僵局。

至於極力促成合體的阿信，其立場指出，阿信相當尊重製作與團隊規劃，對於任何可能影響整體計畫的變數都格外謹慎，尤其朱孝天過去曾在直播中提前透露未公開內容，讓團隊承受不小壓力。雖然阿信並未完全放棄「完整F4」的可能性，但現階段對朱孝天回歸的態度仍相對保留。

沈嶸總結，朱孝天看似矛盾的言行，源自於他確實不喜歡F4團體、也不覺得當年的歌好聽，但如果多了阿信，他是非常想要加入的。雖然礙於顏面他曾在微博嘴硬回應網友是他自己不願意去，但他不願意回歸的其實是「原本的F4」，多了阿信的「F5」他很樂意。若相信音樂願意與朱孝天重啟討論，還是有望看到完整的F4回歸。

命理師沈嶸發起「每月捐十萬，持續二十年」的公益計畫，至今每月不曾中斷，捐款累計達750萬元，本月也捐贈10萬元給「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台北市分事務所（台北家扶中心）」，贊助「年度歲末送暖慈幼大會」，愛心送暖扶助家庭。

